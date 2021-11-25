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新竹光臨藝術節靜態藝術燈　展期至11／27

▲「善之樹」，由下往上擴散的扇面如花般往天空綻放。（圖／新竹市政府提供）

▲「善之樹」，由下往上擴散的扇面如花般往天空綻放。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹光臨藝術節找來台、日、英、德、義等8國藝術家打造動態、靜態光作品，其中「靜態藝術燈」遍布北大公園、文化公園、護城河、東大飛行公園，由原住民、新住民與客家等藝術家創作出30多件作品，展期至本周六（27日），請大家把握最後機會來趟新竹一日遊。

上午可先走訪位於北大公園的「善之樹」，欣賞由建築師甘銘源帶領新竹市建功國小、在地社團代表及市民約400人共同創作，以1000多隻手作竹扇集結而成「善之樹」，由下往上擴散的扇面如花般往天空綻放。

接續在前往新竹都城隍廟的大同路、中央路上，尋找藝術家們埋下的「彩蛋」，他們與20個店家聯名創作特色花燈，白天、夜晚都有不同風貌。有藝術家將店家洛神花乾與薑黃變成花燈，還有竹編花雕、印花、插畫花燈等。旅客可邊逛店家邊尋花燈。

傍晚則可到位於東大飛行公園，欣賞「島嶼星圖」，新竹新住民們與藝術家共同創作，他們利用雷達光影仿造繁星點點的星空，並在現場播放來自七個國家（印尼、越南、菲律賓、泰國、馬來西亞、日本及韓國）新住民們，朗讀家鄉星空故事的聲音，帶領觀眾進入異國的星空故事書。

最後則可欣賞新竹光臨藝術節壓軸戶外展演，「朱宗慶打擊樂團」搭配金鐘獎主持人「視網膜」，將帶領觀眾享有別具風味的音樂饗宴。

文化局表示，「朱宗慶打擊樂團」將以10首經典曲目組成《擊光新竹》，開幕曲《夢幻列車》，以輕快擊樂與光影交織旋律，帶領觀眾進入如夢似幻的聲光饗宴，接續曲目串聯台灣民間傳說故事與當代流行元素，盼以充滿能量的音符編織出跨族群文化的旋律。

知名網紅「視網膜」更跨界擔綱主持人，他將以幽默主持風格，為觀眾帶來一個熱鬧歡愉的初冬夜晚。「朱宗慶打擊樂團」將在新竹市府廣場演出，27日當天於晚間5點30分開放入場，場內禁止飲食，請民眾配戴口罩。詳情請上文化局官網 https://culture.hccg.gov.tw/ch/index.jsp查詢，或洽詢專線03-5421494，或撥打1999為民服務專線。

新竹市府提醒，市府串聯新竹市大小產業，包括百貨、賣場、商圈、市場、小販等特色店家，推出「買爆新竹」系列活動，10月8號起在新竹消費滿500元以上，並線上登錄電子發票，即可抽休旅車、Gogoro、iPhone等大獎。

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