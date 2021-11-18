《新星世—未來旅程》竹市開展　藝術家用科技讓聲音被看見

▲新竹241藝術空間即日起推出《新星世—未來旅程》展覽。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

因應未來無限可能的變化，新竹241藝術空間即日起推出《新星世—未來旅程》展覽，由知名策展人王焜生策劃，邀請9位藝術家透過人文與藝術思維，呈現面對科技強勢介入，如何善巧轉譯出人與科技和諧相處的各種可能面向。不僅能看到國際影展得獎作品、國際電子藝術節參展作品首度實體展出，更能在展場中體驗新竹風!展期至111年2月6日，非常精彩。

科技進化快速，幾年前還算稀奇的AR（擴增實境）、VR（虛擬實境）、MR（混合實境）等技術，很快的將成為下一代年輕人的生活日常；幾個月前崛起「元宇宙（metaverse）」名詞，更瞬間爆紅，臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）更宣示：「我們的下一個篇章，就是從社群媒體轉型為元宇宙公司」，突顯人類與科技已密不可分。

新竹市長林智堅表示，241藝術空間106年初創的定位就是科技藝術，當時國內尚無以科技藝術為主軸的藝文空間，「我們稱得上是超前布署」；如今，台灣大小美術場館展覽，多會融入AR、VR及體感互動等科技元素。

新竹市副市長沈慧虹致詞時表示，這檔展覽內容非常有深度，有藝術家的創作靈感來自高能物理、天文學或哲學，有人藉助人工智慧、演算法、類神經網路等工具，將冷硬的科技轉譯為藝術品，作品兼具反思人類文明與地球環境變遷的因果關係，值得細細品味。

策展人王焜生表示，科技徹底改變人類生活習慣，如同新世代革命，可以想見未來變化速度將更快，超智能時代(Age of Hyperintelligence)的來臨，孤獨的人們處於滅絕邊緣，該如何對抗即將產生的機械生命? 我們必須重新思考，細想存在的意義，並對世界有新的理解；展覽主題以「新星世 (Novacene) 」為名，取自獨立科學家James Lovelock，他繼蓋亞理論之後，認為地球將從人類世進入到新星世，人工智慧將成為地球災難最後的救贖。

《新星世—未來旅程》參展藝術家包括張永達、霍剛、董承濂、周慶輝、馮偉中、薛佑廷、李子勳、曾功達、李家祥等9人；王焜生指出，科技改變我們對環境的感知，藝術在跨界與超譯之間卻能產生新的詮釋方法，展覽作為科技、社會、文化的交匯點，也可以是數位文化辯論的場所，提供更多思考的探索，超越視覺或體驗上的感受。

他說，展覽以日常熟悉的科技延伸觀眾互動與對話，並呈現人文意涵，他強調，不論科技如何進步與超越想像極限，最終還須回歸溫暖的人文精神，尋回本心。人，終究是生命的主宰而不是科技。

文化局長張馨之表示，邀展藝術家有高齡90歲的知名畫家霍剛、資深藝術家周慶輝，還有中、青輩具國際展覽經驗的藝術家；展場入口作品是新媒體藝術家張永達作品《Without Composing》，他在展場建置一套「蓋格計數器（Geiger Counter）模組」，即時偵測環境中的放射粒子、宇宙射線（Cosmic Ray），這些訊息分別轉譯成數字圖形與曲線，起伏的圖形可利用3D列印做成實體展示；蓋格計數器上蜂鳴器產生的聲響，以及輻射數據透過馬可夫鍊（Markov chain）演算法產生的聲響，直接轉化成非人為調控、有如鋼琴演奏的聲音裝置，民眾可戴耳機傾聽。

台灣抽象藝術家先鋒霍剛除了展出知名的油畫作品，策展人還擷取霍剛畫作中的△、□、○等幾合圖形，製作成動畫，鮮豔活潑的圖形，在屏幕上躍動，予人輕鬆愉快的感受。

讓人驚豔的董承濂作品，充分運用了高能物理、天文學、哲學與佛學的理論與內觀經驗，創作出《時。光。機之上》、《水，水》、《陰晴圓缺》及《內外宇宙》作品，件件吸引人。以《內外宇宙》為例，特別配置於獨立空間，民眾揭開黑布，就彷彿進入了金黃色的小宇宙，上方有星河，中間是太陽系，恆星與行星各自漂浮轉動著，空間裡盡是金黃亮片光影；董承濂說，作品整體造型亦如密宗壇城，空間層層疊進，因視角的不同，會感受到向外發散，也往內收攏，一如宇宙運行的奧妙。

策展人指出，董承濂是概念藝術的實踐者，擅於轉化艱澀的科學理論，幻化為令人驚嘆的複合媒材藝術作品，讓觀者在真實體驗中內省，進而獲得療育昇華的力量。

人文攝影藝術家周慶輝系列作品《人的莊園》，是長達五年的拍攝計畫，他慣常以「編導式攝影」創作，藉荒謬、錯置手法，演繹一齣齣看來華麗卻又啞然無語的默劇；《人的莊園》系列分別以錄像與攝影展示；錄像部分展出NO.3、6、7三件作品；攝影部分展出NO.1、20、22作品，不同展演形式卻可感受他深厚的人文情懷。

以錄像部分為例，3號關心老人長照問題，6號品延續他「憂鬱症」的議題，將探討焦點聚焦在「宗教信仰與心理諮商的關係」，至於7號則嘲諷現代人單一化的美感迷思，試圖對「美感複製」的流風，以批判性的觀點提出觀察與省思。值得一提是，他的錄像作品以三屏幕投影裝置，輪流播出這三部頻道同步的影片。

文化局指出，這檔展覽有兩部錄像作品，一件是全球首度在241實體展出的馮偉中《海邊的巴別塔》作品，曾受邀國際知名的「2021奧地利林茲電子藝術節」播映（因疫情僅提供數位版）；創作靈感緣於「浮士德」第二部後段，浮士德受魔鬼梅菲斯特以興建巴比塔計畫引誘，填海造陸，大興土木，結果帶來污染與環境破壞等問題，影像有魔幻寫實氛圍，像末世寓言。

另一部《風箏》是導演薛佑廷的作品，曾獲2018年比佛利山影展最佳動畫獎，內容在書寫自身的生命經驗，包括夢想與挫折，並試圖從中尋找到生命的本質、自我的療癒及期許，大量運用符號學、隱喻法傳遞故事的內在文本，擬人化的敘事風格與象徵性的手法，交織成超現實主義的短篇作品。

在國外得獎無數的李子勳，有獨到的「機械美學x勾勒歡夢世界美好」的特質，善用各種金屬零件、塑膠、木材、鋁板等媒材，營造他獨特的美感空間，展出的《為空間測量所建的風景I》作品，繁複、細緻，又充滿戲謔童趣風格，可見其細膩的創作思維。

曾功達與藝數網團隊合作的《風城之竹》有意思！屏幕上僅有簡單的竹林影像，竹子隨時不定向的搖動，偶而飄落片片竹葉，看似簡單，實具深意；曾功達指出，入冬後，新竹東北季風強勁，他運用新竹市即時氣象數據，經數學演算與程式語言，描繪出風的樣子。屏幕左下角有三個數字，一是PM2.5濃度、一是風量、一風向；竹子隨風力大小搖曳，空氣品質好時，竹子愈翠綠、風量大竹子搖擺得厲害、竹葉飄落時可以知道風向與風力，讓觀眾在241也能感受新竹風。

最後一件《沃羅諾伊的猜想II》是李家祥老師的作品，他以137個沃羅諾伊（Voronoi）演算法分割出來的多邊形，檢其中19個，以「珍珠波羅紙」摺出來，組合成一個大圓窗，掛在牆上，經投影機投光，就像一扇教堂的彩繪玻璃；李家祥還設計了互動裝置，民眾手機掃描牆上的QRcode，進入設定的網站，上傳手機裡的圖片，彩繪玻璃窗上不久會秀出觀眾上傳的圖像，「您也成了作品共同創作者」。

文化局指出，《新星世—未來旅程》即日起至111年2月6日展出，歡迎民眾欣賞，展期間也規劃了工作坊與親子共學活動，相關訊息請上新竹241藝術空間Facebook粉絲專頁(https://www.facebook.com/hsinchu241/)查詢，或洽電03-5337945及1999為民服務專線。