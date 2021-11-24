全台現存最大二戰軍工遺跡　六燃大煙囪廠房一期修復完工

▲六燃大煙囪廠房一期修復工程完工，重現工業廠房6根巨型結構柱。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市歷史建築「日本海軍第六燃料廠新竹支廠」，為台灣現存最大規模二戰軍事工業遺址群，新竹市府爭取文化部補助，投入5,170萬元進行大煙囪廠房第一期修復工程。新竹市長林智堅表示，一期工程已完工，重現工業廠房6根巨型柱、長煙道，還發現幾處眷戶拆除的煤炭大漏斗，另也可見屋中屋、空中樓閣與紅磚矮牆等眷村生活型態。他說，接下來將持續向中央爭取2億經費進行第二期工程，規劃結合戰爭、科技、教育、眷村文化與生態的「大煙囪科技藝術村落」。

1943年興建至今已78歲的六燃大煙囪廠房，是現今全台少數僅存二戰時期軍事工業遺跡，戰後則見證眷村克難生活變遷的集體記憶，廠區內高達60公尺的大煙囪為最醒目地標。林智堅市長視察完工的一期修復工程，廠房建築為兩層樓，在建築師林雅萍帶領下，見證6根巨型結構柱、煙道區、集塵室二樓六米高鋼板，及多個規模不等的煤炭漏斗（給料斗）等二戰工業廠房特色。

大煙囪廠房基地戰後作為眷戶使用，以簡陋的廢建材自行搭建建築及夾層，利用空間設置空中樓閣，在屋內牆壁上都還可見樓梯痕跡，並在二樓設置多處紅磚矮牆，避免孩童摔落，也區分各戶生活空間，形成獨特的「屋中有屋，房中有樓」。此外，牆上還有獨特的壓花油漆，地板花磚也完整保留，重現50、60年代的生活痕跡。

文化局指出，此次工程不只針對原工業廠房進行結構補強，也針對眷戶後期與廠房共構搭建的屋中屋，進行牆面壁體的補強工程，並將木屋架及屋瓦卸除編號。在全面檢測後，以文化資產修復的精神，以最大舊料修復方式復原，並進行防水、防蟲腐工程等。

文化局長張馨之表示，大煙囪廠區爭取文化部「再造歷史現場專案計畫」，廠區總面積將近1公頃，目前已完成第一期結構補強工程，正進行第二期工程設計書圖，後續將提案爭取中央經費進行修復工程。為讓民眾更了解六燃廠相關歷史、建築特色與生態地景，文化局已先將廠房周邊6棟眷舍簡易修繕，作為保溫睦鄰基地，並完成六燃動畫影片拍攝，也出版兒童繪本《邦邦喬喬要回家》。

此外，珍稀動物霜毛蝠每年4至9月會至大煙囪內棲息，作為生殖育幼棲所，因此大煙囪又稱為「霜毛蝠的月子中心」。為進行生態保育，市府與蝙蝠協會於廠房周邊掛設蝙蝠屋，近年發現霜毛蝠成功寄居此人工棲所蝙蝠屋內，顯示保育工作良好，讓霜毛蝠能與新竹六燃共生共存。

文化局表示，大煙囪廠房位處清交大、工研院、科學園區聚集的重要地帶，還有汀甫圳綠帶、光復路商圈及赤土崎停車場，兼具休閒、教育及文化保存意義，未來規劃「大煙囪科技藝術村落」。

在全區修復完工開放前，歡迎民眾前往「保溫基地－大煙囪下的家」，其內展示六燃文獻史料、六燃紀錄片及設置霜毛蝠即時監視系統等，也辦理一系列六燃小學堂活動，可讓民眾能更認識六燃歷史場域與珍稀動物霜毛蝠，並親近、理解新竹六燃自日治時期、空軍工程聯隊進駐、形成眷村聚落的過程與面貌。