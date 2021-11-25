謝謝「Mr.Lee」！神秘客連3年贈書　新北市圖萬里分館收到51箱

▲新北市圖萬里分館「新書包裹」，神秘Mr.Lee增添北海岸閱讀力。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

位於北海岸的萬里分館，三年來每個月都會收到「神秘Mr.Lee」寄來的「新書包裹」，為北海岸增添溫暖的書香氣息。25日是感恩節，萬里分館特別設置「Mr.Lee書香專區」，同時推出「送書也送愛」感恩活動，即日起至11月30日止，只要到萬里分館的Thankful Tree上寫下感恩小卡，便可以獲贈一本好書。

萬里分館主任蕭千惠表示，從2018年9月份開始，圖書館每個月都會收到來自「神秘Mr.Lee」寄的書香包裹，裡面都是圖書館未購置的暢銷新書，三年多來，一共收到51箱，有時候一個月還收到多次。

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蕭千惠說，由於北海岸地區沒有書店，在地居民無法像住在都會區的民眾可以到大型連鎖書店買書看書，所以「神秘Mr.Lee」寄來的新書總是相當搶手，只要書本一上架，立即就會被借走，也幾乎都是圖書館最受歡迎的熱門預約書。

「謝謝神秘愛書人分享的好書！」感恩小卡上寫著北海岸讀者感謝「Mr.Lee」的心意，充滿愛心的神秘好書不只讀者歡迎，萬里分館的館員也都十分期待！每當郵差送來「新書包裹」要館員簽收時，大家都會迫不及待地拆開書箱，想知道「Mr.Lee」這次又為北海岸的居民挑選了那些好書。

蕭千惠說，「Mr.Lee」寄來的書都是經過特別挑選，圖書館沒有館藏的新書，所以只要一上架，便會立即吸引讀者注意。每次看到滿滿一箱的新書寄到，心中既開心，同時也充滿感謝，圖書館也會立刻將好書上架，和讀者分享「Mr.Lee」捎來的滿滿心意。

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