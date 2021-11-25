▲新北美國學校慈善音樂會，感恩惜福樂音飄揚金山國小。（圖／新北市金山國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

感恩節前夕，新北美國學校昨（24日）特別由校長Mr.Stephen Cravak帶領30多位管弦樂社團師生，到金山國小辦理感恩節音樂會，演奏耳熟能詳的迪士尼金曲，傳遞溫暖與關懷，讓金山國小師生欣賞高水準的音樂饗宴，透過校際交流體驗難得的感恩節文化。

教育局表示，透過音樂互動的校際交流，讓新北校園充滿著濃濃的感恩溫暖氛圍。感恩節音樂會現場除了音樂演奏之外，新北美國學校管弦樂團員們還化身迪士尼電影中的角色，有阿拉丁、茉莉公主及魔毯，帶領金山國小一年級小朋友聆聽世界音樂，更穿插有獎徵答，融入英語教學，達到寓教於樂目的，希望透過小朋友們所熟悉的迪士尼人物及音樂，能讓孩子們更親近音樂，學習英文。

▲新北美國學校校長Mr.Stephen Cravak帶領30多位管弦樂社團師生，到金山國小辦理感恩節音樂會。

新北美國學校校長Mr. Cravak強調，位於新北市林口區的AAIA新北美國學校，是新北市第一所美國學制的外僑學校，學校保有美國傳統習俗，每年在感恩節有兩項重要傳統，一則由學生社團發起的物資募捐活動，鼓勵師生家長共同響應，捐贈弱勢團體。

二則舉行年度感恩節慈善音樂會，透過音樂關懷社區。期盼藉由到偏鄉辦理感恩節音樂表演，能讓學生們學習到關懷社會、感恩惜福，透過如此有意義的活動，在這寒冬將近的時節裡，把愛與關懷傳送到每一個角落。

▲金山國小師生欣賞高水準的音樂饗宴，透過校際交流體驗難得的感恩節文化。

金山國小校長顏顯權表示，感謝新北美國學校帶來精采的音樂表演及互動，讓偏鄉孩子能夠體驗學習到西方國家的文化，培養孩子的感恩心，也增加音樂欣賞的機會，培養藝術人文素養。

教育局長張明文表示，新北巿鼓勵各校推動校際交流、服務學習，不僅可擴大學生的視野，豐富學習經驗，提升競爭力，並可藉由服務人群、關懷感恩來培養良好品德及公民責任，打造新北幸福教育。

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