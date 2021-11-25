　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

新北美國學校慈善音樂會　感恩惜福樂音飄揚金山國小

▲新北美國學校慈善音樂會 感恩惜福樂音飄揚金山國小。（圖／新北市金山國小提供）

▲新北美國學校慈善音樂會，感恩惜福樂音飄揚金山國小。（圖／新北市金山國小提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

感恩節前夕，新北美國學校昨（24日）特別由校長Mr.Stephen Cravak帶領30多位管弦樂社團師生，到金山國小辦理感恩節音樂會，演奏耳熟能詳的迪士尼金曲，傳遞溫暖與關懷，讓金山國小師生欣賞高水準的音樂饗宴，透過校際交流體驗難得的感恩節文化。

教育局表示，透過音樂互動的校際交流，讓新北校園充滿著濃濃的感恩溫暖氛圍。感恩節音樂會現場除了音樂演奏之外，新北美國學校管弦樂團員們還化身迪士尼電影中的角色，有阿拉丁、茉莉公主及魔毯，帶領金山國小一年級小朋友聆聽世界音樂，更穿插有獎徵答，融入英語教學，達到寓教於樂目的，希望透過小朋友們所熟悉的迪士尼人物及音樂，能讓孩子們更親近音樂，學習英文。

▲新北美國學校慈善音樂會 感恩惜福樂音飄揚金山國小。（圖／新北市金山國小提供）

▲新北美國學校校長Mr.Stephen Cravak帶領30多位管弦樂社團師生，到金山國小辦理感恩節音樂會。

新北美國學校校長Mr. Cravak強調，位於新北市林口區的AAIA新北美國學校，是新北市第一所美國學制的外僑學校，學校保有美國傳統習俗，每年在感恩節有兩項重要傳統，一則由學生社團發起的物資募捐活動，鼓勵師生家長共同響應，捐贈弱勢團體。

二則舉行年度感恩節慈善音樂會，透過音樂關懷社區。期盼藉由到偏鄉辦理感恩節音樂表演，能讓學生們學習到關懷社會、感恩惜福，透過如此有意義的活動，在這寒冬將近的時節裡，把愛與關懷傳送到每一個角落。

▲新北美國學校慈善音樂會 感恩惜福樂音飄揚金山國小。（圖／新北市金山國小提供）

▲金山國小師生欣賞高水準的音樂饗宴，透過校際交流體驗難得的感恩節文化。

金山國小校長顏顯權表示，感謝新北美國學校帶來精采的音樂表演及互動，讓偏鄉孩子能夠體驗學習到西方國家的文化，培養孩子的感恩心，也增加音樂欣賞的機會，培養藝術人文素養。

教育局長張明文表示，新北巿鼓勵各校推動校際交流、服務學習，不僅可擴大學生的視野，豐富學習經驗，提升競爭力，並可藉由服務人群、關懷感恩來培養良好品德及公民責任，打造新北幸福教育。

【更多新聞】

快訊／基隆信一路施工挖破管線　瓦斯外洩消防急佈水線警戒

基隆民宅凌晨火警竄濃煙　他「用打火機燒棉被」釀禍

基隆男社區訪友違停遭勸　竟撂人毆打保全！檢聲押獲准

醉男派出所門口凌空大撒幣　刑警「合法順走」不料最後這招栽了

郭台銘接駕！北港媽鐵路環島祈福　首站「駐駕新北3天」佑平安

►111元就能讓整個冬天都超暖！

ET快訊
台灣一堆店倒「改開藥局」　內行人曝真相：賺爛了
新變種「Nu」威力恐勝Delta！　指揮中心曝：香港有案例
台66線嚴重車禍！4車連環撞一度塞爆
快訊／增4例打疫苗後死亡！　分別接種「2廠牌」
新北疫苗出包！千人打嘸　指揮中心曝補救措施
快訊／跨年會鬆綁！　陳時中明公布管制措施
快訊／今5例突破性感染！　「這兩廠牌」最多
快訊／今暴增10例境外移入！　本土持續+0
LIVE／今起混打免預約！　指揮中心最新說明
張衛健「消失3年」現況罕曝！　親吐淡出主因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新北美國學校慈善音樂會　感恩惜福樂音飄揚金山國小

屏東六堆300遊行踩街活動　屏警交通管制措施出爐

銅鑼杭菊盛開美景吸引大批遊客　「菊內人」把握最佳賞花期　

不是魷魚遊戲／高雄鳳山圳變粉色　議員深夜直播直搗惡劣魷魚工廠

南投縣提供16家日間照顧特約單位　依失能等級最高補助3萬6000元

疫情趨緩出口成長逾3成　台灣手工具業明年辦博覽會奠定龍頭地位

疫情影響雲林失業率達3.9%　本週末就業博覽會逾2千職缺盛大登場

彰化男騎車到南投受傷　警破解他所寫「天書」聯繫家屬接回

超商店員都是家中的寶貝、支柱　里港警加強夜間巡邏密度

貨船污染遭罰90萬未繳卻過戶　彰化分署祭出禁止離境

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

重機女神私生活混亂…遭前任控「睡我兄弟」 爆哭道歉：我三觀有問題

配音員旁白式翻唱《PLAY我呸》 清晰咬字「呸」出新境界網大讚

橘貓抱筋膜槍按摩～表情超速西　下秒突塞進嘴巴！頭頭魔性抖動

台中一蘭拉麵開幕！半夜吃不到　狂粉提前59小時排隊搶「拉麵碗」

忘了是木頭椅？狗勾饋桃超用力　跳水式躺下「耳朵都在晃」媽笑翻

新北美國學校慈善音樂會　感恩惜福樂音飄揚金山國小

屏東六堆300遊行踩街活動　屏警交通管制措施出爐

銅鑼杭菊盛開美景吸引大批遊客　「菊內人」把握最佳賞花期　

不是魷魚遊戲／高雄鳳山圳變粉色　議員深夜直播直搗惡劣魷魚工廠

南投縣提供16家日間照顧特約單位　依失能等級最高補助3萬6000元

疫情趨緩出口成長逾3成　台灣手工具業明年辦博覽會奠定龍頭地位

疫情影響雲林失業率達3.9%　本週末就業博覽會逾2千職缺盛大登場

彰化男騎車到南投受傷　警破解他所寫「天書」聯繫家屬接回

超商店員都是家中的寶貝、支柱　里港警加強夜間巡邏密度

貨船污染遭罰90萬未繳卻過戶　彰化分署祭出禁止離境

地震搶逃命！爸爸「丟下兒子」自己跑　網看傻：真的是親生的嗎？

堅稱愛台灣而置產養老非洗錢　向心夫婦求法官「盡早結束鬧劇」

台商受打壓！國發會主委抱不平「可回流、歐洲也歡迎」

涉非法掩埋事業廢棄物+詐領助理費　嘉縣議員邱銀海羈押禁見

年輕人「精華時期」都在付房貸　他一想就怕！網秒懂：完全放棄了

EDG傳奇加入中國共產黨開先例 　廠長：疫情加深入黨決心

台南北門漁塭溺水女子送醫不治　研判散步時不慎落水

救公投！蔡英文視察藻礁　王鴻薇諷：要票才來、沒票不必來

行車糾紛嗆三字經　火爆男趁等紅燈把女騎士打成腦震盪

柯瑞兄弟互飆分！勇士19分大逆轉　板凳勵志哥6投全中立大功

隔5年再現！90歲爺長「粉瘤火山」　土色膿漿爆噴網狂重播：超療癒

地方熱門新聞

快訊／「活剁貓尾」台中光頭男抓到了！屋內有貓屍

高雄要推囤房稅　林于凱給具體建議

高雄鳳山圳竟變粉色　她開直播抓兇手

警參透聽語障迷途翁筆下「天書」聯繫家屬接回

小琉球迎王颳文創風　插畫家操刀轎班毛巾

貨船污染遭罰90萬未繳卻過戶　彰化分署祭出禁止離境

桃園自25日起合約醫療院所　開放AZ混打

梅花鹿遭流浪狗咬　生態問題嚴重

全台首宗活體偽虎鯨擱淺今野放　400志工不捨

阿里山歲時生活節登場

嘉義市攜手雲科大AI監測保護乾隆御碑

台電電纜線連續失竊警追緝竊嫌

2022高雄跨年高流舞台　3大樂團新歌開唱

平鎮藝術季將開鑼　交通管制籲民眾配合

更多熱門

相關新聞

紅點設計獎加持　新北金瓜三號茶山禮盒

紅點設計獎加持　新北金瓜三號茶山禮盒

新北市政府農業局與坪林農業創生團隊金瓜三號推出茶山禮盒，榮獲設計界奧斯卡獎之稱的德國2021紅點產品設計獎，本次獲獎的茶山禮盒，採用環保再生紙膜，外觀呈現出梯田茶園的立體地形樣貌，腰封則以手感風格繪製，禮盒內含濃郁茶糖及甘醇包種茶包。侯友宜鼓勵團隊為地方奮鬥爭光，在國際上發光。

即／新北男闖賴清德萬里寓所　「用宗教扶正副總統」

即／新北男闖賴清德萬里寓所　「用宗教扶正副總統」

汐止狠夫落網畫面曝！　被逮嘶吼：我不要

汐止狠夫落網畫面曝！　被逮嘶吼：我不要

快訊／汐止殺妻血案！醋夫怒刺多刀奪命

快訊／汐止殺妻血案！醋夫怒刺多刀奪命

三芝茭白筍農損現金救助　12月2日前到公所申請

三芝茭白筍農損現金救助　12月2日前到公所申請

關鍵字：

新北美國學校音樂會

讀者迴響

熱門新聞

裸身女大體突睜眼起身　全場嚇瘋逃命

71歲天王被爆睡23歲歌迷！　女粉男友揭開房照崩潰

譚詠麟爆48差爺孫戀　女粉男友再PO「脫褲照」

地表最大50億海洛因案　首腦背景曝

命理師點名4生肖　天生最具富貴命

遺體露詭異微笑！4地質員登「現實版侏儸紀公園」遇難

惹不起「天生易怒」星座Top 3

大S婆婆初見面就嗆「汪小菲是皇族」！S媽神打臉

24歲網紅被丈夫殺害 抖音擁15萬粉絲...疑遭分屍藏冰箱

恐「入冬最強冷空氣」南衝時間曝　估破新低溫

轉角安全帽店為何不會倒？網曝2優勢

何孟遠消失3個月「暴瘦近照曝光」！

汪小菲離婚後首發聲！「2字徹底斷開大S」

半年洗錢23億！瑪莎惡少博弈集團13人被逮

台東大學生騎車看日出！19歲女大生自撞亡

更多

最夯影音

更多
趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來

趙小僑挑戰「一個人車宿露營」　「搭帳、搬桌椅、料理」通通自己來
頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

吃豹子膽？調皮尪幫洗愛の小被被　老婆原地爆炸：我不睡你也不用睡

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

遊覽車駕駛國道上突昏迷猝死！　2新兵「急搶方向盤」救整車43人

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

澎恰恰「台版魷魚」合體坤達《放手》　456「大咖本尊」現身：有問題嗎XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面