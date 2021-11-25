澳媒：澳洲考慮外交抵制北京冬奧　不派官員參加「包括駐中大使」

▲北京冬奧將於2022年2月舉辦。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

雪梨晨驅報25日報導，澳洲當局現正考慮不派任何政府官員參加出席2022年北京冬奧，包括駐中大使，因為越來越多澳洲議員呼籲官方外交抵制。外交抵制為不派遣政府官員代表團，但允許運動員參加。

文中提到，澳洲政府正在等待美國政府的決定，接著才會呼籲進行外交抵制，傾向與其他國家一起採取行動。據悉體育部長柯拜克（Richard Colbeck）與外交部長派恩（Marise Payne）出席可能性低，而不派遣任何政府官員的範疇也包括駐中大使。

路透報導，澳洲執政黨聯盟以及在野黨工黨政界人士均敦促聯邦政府抵制北京冬奧。對於是否出席北京冬奧，澳洲體育部長柯拜克向路透表示，官員是否出席北京冬奧的決定尚未最終結果，而澳洲外交部門則未回應此事。

美國總統拜登上周表示考慮外交抵制北京冬奧。英國政府出席冬奧的人選現階段尚未有定案，但英國首相強生發言人已表示，強生並不支持外交抵制的想法。

►彭帥凸顯中國人權劣跡 五眼聯盟商討杯葛北京冬奧

►路透：冬奧在即 彭帥案讓世界關注中國式控制

►NHK報導彭帥最新動向 中國秒遮斷變成黑畫面

★《 宇宙人外信》 ：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast