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軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

澳洲防長表態「將與美協防台灣」　前總理陸克文：像個暴躁少年

▲▼澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）。（圖／達志影像／美聯社） 

記者林彥臣／綜合報導

澳洲國防部長達頓（Peter Dutton）此前表示，若美國採取行動保衛台灣，他很難想像澳洲不加入美國行列。相關言論被媒體解讀為澳洲承諾將協助美軍護台，不但招致在野黨的批評不負責任，曾經在台灣留學的前總理陸克文（Kevin Rudd）甚至批評達頓像個暴躁少年。

《衛報》（The Guardian）稱，隨著明年5月前要舉行選舉、莫里森政府在主要民調中落後於工黨，有預測認為，在投票前，澳執政聯盟可能尋求將「國家安全」作為的關鍵問題進行操作。

▲▼澳洲前總理、美國智庫亞洲協會陸克文（Kevin Rudd）。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）。（圖／達志影像／美聯社）

陸克文在推特上轉評這則報導表示，「達頓就像一個暴躁少年，熱衷於與中國開戰，因為他認為這讓他看起來很強硬。任何猿類都會搥胸。（但）我們需要一個清醒的國家安全戰略，讓我們與盟友一起，為應對與中國相關的突發情況做準備，而不是只尖叫」。

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