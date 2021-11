澳洲防長表態「將與美協防台灣」　前總理陸克文：像個暴躁少年

▲澳洲國防部長達頓(Peter Dutton)。(圖/達志影像/美聯社)

記者林彥臣/綜合報導

澳洲國防部長達頓(Peter Dutton)此前表示,若美國採取行動保衛台灣,他很難想像澳洲不加入美國行列。相關言論被媒體解讀為澳洲承諾將協助美軍護台,不但招致在野黨的批評不負責任,曾經在台灣留學的前總理陸克文(Kevin Rudd)甚至批評達頓像個暴躁少年。

《衛報》(The Guardian)稱,隨著明年5月前要舉行選舉、莫里森政府在主要民調中落後於工黨,有預測認為,在投票前,澳執政聯盟可能尋求將「國家安全」作為的關鍵問題進行操作。

▲澳洲前總理陸克文(Kevin Rudd)。(圖/達志影像/美聯社)



陸克文在推特上轉評這則報導表示,「達頓就像一個暴躁少年,熱衷於與中國開戰,因為他認為這讓他看起來很強硬。任何猿類都會搥胸。(但)我們需要一個清醒的國家安全戰略,讓我們與盟友一起,為應對與中國相關的突發情況做準備,而不是只尖叫」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

Dutton is like a petulant teenager, spoiling for war with China because he thinks it makes him look tough. Any ape can beat its chest. We need a sober national security strategy to quietly prepare for all China contingencies with our allies, not screeching.https://t.co/XKhy8uNwxX