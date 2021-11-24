台中媽摔倒趴地躺「5天滴水未進」　日本女兒跨海求援急喊救命

▲台中女摔倒趴地躺5天，日本女兒跨海求援叫救命。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

台中一名81歲獨居李姓老婦人日前在家中跌倒無力爬起，未料一躺竟就是五天，李婦遠嫁到日本的女兒因找不到母親，急得跨海打電話報警，警方趕到現場發現，李婦穿著單薄衣服躺在地板上，5天均未進食及飲水，也將李婦送醫，所幸並無大礙。

▲警方在家屬同意下，緊急找來鎖匠協助開門。（圖／民眾提供）



台中市政府警察局第五分局東山派出所表示，11月22日10時許一名旅居國外的44歲張姓民眾表示，自己遠嫁日本、81歲老母親1人居住在太原路3段的某社區大樓裡，但從11月17日起即無法與李母取得聯繫，請求警方協助。

張女透露，自己定時會與李母視訊，但是已經有5天聯繫不上李母，2天前有請社區保全及秘書經理協助查看，保全也說確實已經有2到3天時間未見李母出門，警員獲報到達現場時，在門外有聽見電視聲音，但呼叫李婦均未聞回應，警方同時也向張女視訊，獲得同意找來鎖匠開鎖。

警方表示，鎖匠將門打開時，即見張母衣著單薄地躺在地上並回頭查看，也讓眾人鬆了一口氣。詢問之下才知道，原來張母不小心跌倒，因劇痛無力再起身，就這樣躺在地板上等待有人發現來救援自己，沒想到一待就是5天，期間均未進食及飲水，警方立即遞水給李婦飲用並安撫情緒也將婦人送醫，所幸並無大礙。