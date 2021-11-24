魔術師也瘋台中一蘭！豪砸3.6萬買「第三號」位子　超狂理由曝

▲一蘭拉麵台中店開幕，魔術師兼Youtuber法帥豪砸3萬6000元買下排隊第三位。（圖／法帥提供）



記者游瓊華／台中報導

台中一蘭拉麵今天開幕，無畏清晨低溫15度，5點鐘就出現排隊人龍，人潮繞著秋紅谷等待，中午過後業者發出近2000張號碼牌，一名魔術師兼Youtuber法帥欲搶頭香未果，砸下3萬元現金向排隊第3名大學生買位子，還找來房仲朋友代排花6000元，總計3萬6000元成功成為第3個入店消費者，還拿到限量有田燒拉麵碗。

法帥表示，身邊有很多朋友沒吃過一蘭拉麵，所以想要拍個不同的開箱，「身為台中人當然要第一個進入台中一蘭！」法帥也說，先前聽說台北店開幕前48小時有人去排隊，所以自己在前50小時到現場，沒想到竟然有人比他瘋狂，於是他向排在第三位的大學生開價，「從5000元一路喊到3萬元，對方同意將位子讓給我，我也當場給他3萬元現金，另外請一位朋友代排24小時，給了6000元代排費用，總計3萬6000元。」

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被問到3萬6000元代價是否太高？法帥笑說「我缺時間、他缺錢」，這樣的結果皆大歡喜，至於之後拉麵碗他考慮拍賣後所得捐出做公益。

至於搶頭香成功的黃姓與楊姓兩名大學生，先前都曾吃過一蘭拉麵，黃同學說「排了將近60小時，但實在太想吃一蘭拉麵了，對一蘭有憧憬，是屬於男人的爛漫、男人的溫暖跟夢想，覺得值得！」

台中消費者超級捧場，出乎一蘭官方預料，中午12點左右已經發出2000張號碼牌，但為將人潮在午夜12點閉店前消化完，一蘭也提到，晚點可能視情況停發號碼牌，看人潮消化速度才零星發放號碼牌。

▲▼一蘭拉麵台中店開幕，兩名大學生排隊59小時成為前兩名入店消費顧客，也拿到限量拉麵碗。（圖／民眾提供）

