「背痛竟罹骨癌」腫瘤比雞蛋大三倍！正妹曬光頭美照　網全暖哭了

▲原PO摘掉腫瘤後，還參加學校唱歌比賽！（圖／妙妙貓小公主提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



網搜小組／劉維榛報導

「我是一個時髦光頭嗎？」一名正妹透露，9月發現骨頭凸起，意外得知罹患骨癌，開刀取出一顆15公分的腫瘤，還被切除三根肋骨，如今要面對4個月的化療，不捨秀麗長髮狂落，原PO所幸斷捨離剃光，正能量笑問「我是一個時髦光頭嗎？」照片曝光後驚呆千名網友，紛紛暖讚原PO面容可愛翻了。

一名正妹女大生在Dcard分享正能量的抗癌故事，先回到9月初時，原PO老是覺得背痛，尤其有痠痛感時，骨頭會明顯凸出來，無奈四處求醫診斷，得到的答案都是「沒事」，所幸原PO沒有放棄，到高醫照了電腦斷層，直到9月28日那天，醫師告知「妳長了一顆雞蛋一樣大的惡性腫瘤。」

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彷彿拿到一張死神通牒令，原PO淚崩表示，一直以為是肌肉發炎而已，「劇情急轉直下跳到癌症，實在有些難以接受。」而媽媽趕到醫院後，母女倆相擁而泣的畫面，讓人為之鼻酸，原PO化悲憤為力量，告訴自己要好起來，才不會讓媽媽流淚。

隔天早上，原PO早已哭到鼻子歪眼睛腫，進去手術房那一瞬間，還邊哭邊笑向爸爸媽媽喊話，「等我喔～」進到手術室後，護理師暖心表示，「不能再哭哭囉！不然等等會流很多分泌物，會很麻煩的」，於是原PO鼓起勇氣，「就從此刻開始我沒有再哭過！」

▲骨頭異常凸起。



老天保佑，原PO手術相當成功，「手術帶走了一顆15公分的瘤瘤（腫瘤），比預期的雞蛋大了三倍，也帶走了我三根肋骨，空空如也，身輕如燕，但從此當不成骨感少女了嗚嗚。」

之所以會拿掉三根肋骨，原PO轉述醫師說法，「是因為瘤瘤（腫瘤）有波及到肋骨，所以把它拿掉了。」轉眼過了近2個月，原PO再次現身Dcard回報恢復狀況，「一切都恢復的很好，除了不能激烈運動以外，基本上沒有太影響生活，我還又參加了一場學校的唱歌比賽XD。」

不過，經過腫瘤內科的醫師的評估，建議她做一套化學治療與放射治療，「說這樣我痊癒的機率會很高！所以就全權配合醫師的步調」，預計4個半月療程共12次，這段期間另開了一個小手術，「在鎖骨下方裝了一個人工血管，用途是以利化療藥物注入我體內。」

原PO堅強直呼，11月4日做了第一次化療，「蠻硬的，點滴開始打下去後我就沒什麼體力，在床上躺了三天 一直想吐，也幾乎沒有進食，喝水也會想吐，聞到味道也會想吐」，但到了四天體力神速恢復，一天狂吃六餐，連醫師都驚訝不已。

順利出院後，原PO卻發現臉上會狂冒痘與耳鳴，約莫到了17日開始出現落髮狀況，過了兩天，殊不知洗頭卻是個大災難，「一些原本已經掉的，殘留在頭上的頭髮和那些還沒掉下來的頭髮，混合在一起....大打結。」

▲原PO突然掉髮，落髮量驚人。



▲儘管沒了頭髮，原PO依舊超美。

不捨光亮秀髮一大把地狂掉，原PO心疼之餘，只好一鼓作氣剃光，但情緒起伏卻出乎意料讓人釋懷，「我就是很能自得其樂啊，以為自己會大哭一場，結果也沒有，過程都很開心欸。」

儘管赤裸頂著一顆光頭，原PO依舊露出招牌陽光笑容，並自信拿出淘寶買的假髮，勇氣十足的模樣，讓人既心疼又感動。對此，原PO精神振作表示，24至25日要進行第二次化療，「不過我會爭氣的！小光頭下一次再來和大家分享喔。」

文章曝光後，網友紛紛灑淚打氣，「妳很漂亮！也很勇敢！一定會好起來的」、「在大家眼裡都是最漂亮也最可愛的小蘋果」、「願你的一切都順順利利」、「一定會好起來的，這個經歷讓妳能更了解一些生病的人的心境，是一個很大的成長」、「頭髮都沒了還是很正，祝你早日恢復健康」、「 我是妳IG的粉絲，真的很喜歡妳，會一直默默陪伴著妳哦」。對此，原PO也感謝大家，表示化療過程「好想大吃大喝喔！」

▼原PO近兩天要進行第二次化療。

