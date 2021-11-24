防止超商暴力案件　竹縣5分局長帶隊凌晨巡簽超商

▲竹北、新湖、竹東、新埔及橫山分局5位分局長分別帶領同仁至轄內24小時超商巡簽。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

日前連續發生屏東女超商店員遭挖眼、台中店員被打斷肋骨及桃園龜山超商店員遭刺死等社會矚目案件，讓民眾對於超商店員上班安全感到憂心，也對社會治安覺得不安，因此，新竹縣警局將轄內超商列入重要安全維護場所，增加巡簽次數，並於深夜、超商人力較少的時段，增加員警守望的時間，希望能保障民眾生命安全及安全感。

新竹縣警局今（24）日0時，由竹北、新湖、竹東、新埔及橫山分局5位分局長分別帶領同仁至轄內24小時超商巡簽，關懷超商店員，同時宣布全面啟動加強轄內超商巡守工作，守護超商安全。

▲▼新竹縣警局將超商列入重要安全維護場所，針對縣內超商增加巡簽次數，於深夜、超商人力較少的時段，增加員警守望的時間。

新竹縣警表示，為讓民眾感到安心，將超商列入重要安全維護場所，針對縣內超商增加巡簽次數，於深夜、超商人力較少的時段，增加員警守望的時間。

新竹縣警察局局長吳敬田表示，超商與警察一樣，都提供民眾24小時服務，更是許多夜歸工作者，不可或缺的生活補給站，為避免民眾受到歪風感染，僅僅為了一時情緒宣洩，對超商店員實施暴力行為，新竹縣警立即規劃超商加強巡守工作，作超商店員最有力的後盾，期以能迅速安定民心，並有效嚇阻暴力行為再度發生。

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