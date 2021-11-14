新竹安養院「瘋狂被訂餐」　鍋貼、披薩、帕尼尼…火大不忍了！

▲新竹一家安養院遭不肖份子盯上，冒名訂了多家餐點，讓他們非常困擾。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市近日連續發生多起詐騙訂餐事件，日前一家便當店，遭冒名訂了56個百元便當後放鴿子，13日又有不肖分子，利用安養院的名義，向一家下午茶餐廳訂了11份披薩，訂單金額約5000元，餐店送到後才發現完全「莊孝維」，不過詐騙訂單並未就此結束，安養中心前後都收到冒名訂購的鍋貼、餐點，甚至對方還惡劣的「關心」，打電話詢問「餐點好吃嗎」，讓安養院一氣之下向警局報案，不再姑息。

新竹市一家簡餐店，13日接到一通自稱新竹某安養院的電話，訂購了11份披薩、25杯飲品、20份雞塊以及帕尼尼2份，訂單金額將近5000元，未料餐點送達後，安養院才告知根本沒有訂餐，讓下午茶店氣炸。

安養院說，在下午茶之前已經有2家業者送餐點來過了，其中包括知名連鎖四海遊龍，都被耍了2000多元的鍋貼送去，更可惡的是，詐騙訂餐的人非常惡劣，事後還會打電話到安養院詢問，「幫你們點的東西好不好吃」。

日前安養院曾與詐騙集團在電話中起爭執，懷疑因此被挾怨報復，遭詐騙集團竄改來電號碼，店家才會不覺有異，認為是安養院訂餐，這一招，也讓安養院百口莫辯。

目前安養院已報警提告，不再隱忍姑息，全案也依詐欺罪受理中。而價值5000元的下午茶，最後被熱心的民眾號召買單，雖未造成損失，但是依然讓業者感到難過。

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