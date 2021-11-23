超商「叮咚，歡迎光臨」後加這句　徐國勇：減少店員顧客口角風險

記者杜冠霖／台北報導

最近治安事件頻傳，包括台中、桃園超商店員遭攻擊事件，台中兩起球棒打人事件以及新北槍擊案。對此，行政院長蘇貞昌今下午將舉行治安會報，內政部長徐國勇表示，聽到超商店員因勸導戴口罩遇刺的消息，心中非常沉痛，現在請超商業者「叮咚，歡迎光臨」後面再加一句「防疫期間請戴口罩」，去降低超商店員負擔。

徐國勇表示，會跟經濟部、超商業者做相關研議，警政署也會參與相關報告，徐指出，聽到超商店員遇刺的消息，心中非常的沉痛，現在也會請超商業者，自動門打開的時候，「叮咚，歡迎光臨」後面再加一句「防疫期間請戴口罩」、或是張貼告示勸導。

徐國勇指出，此舉可以降低提醒戴口罩的針對性，避免超商店員因提醒顧客產生不愉快事件，讓店員遭受不幸，這樣子可以相當程度減低超商業者的負擔。

對於提供防衛器具部分，徐國勇表示，最立即是辣椒噴霧，自己樂觀其成，但其他警械則涉及警械條例。

徐國勇說，夜歸婦女、學生看到超商的安定感是非常強烈，警政署一定會加強其安全措施，增加見警率部分，徐解釋，是要求警政署配合各超商調整巡邏路線，在不增加員警的負擔下，增加各個超商的見警率。

徐國勇指出，剛剛警政署也展示視訊報案app，只要裝上後一打開，對著歹徒就會自動攝影、錄音還有自動定位，只要手機有打開GPS，資訊會回傳119系統，警察收到訊息後，若發現對方有拿刀、球棒，快打部隊會立刻出動，甚至不用講一句話。

▼內政部長徐國勇。（圖／記者陳家祥攝）