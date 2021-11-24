快訊／鄰勸戴口罩遭挖眼　台北狂女喊「讓你死」殺人未遂起訴求重判

▲王姓女子因提醒鄰居戴口罩，慘遭手指挖眼美工刀，衣服留有大片血跡(右)。（資料照／翻攝爆料公社）

記者劉昌松／台北報導

台北市陳姓女子日前在住處搭電梯時，不滿林女王姓女子提醒口罩戴好，竟在出電梯時，將王女壓制在地，徒手挖眼，持美工刀猛力砍刺，警方獲報到場時，陳女仍持續踢踹渾身是血的王女，所幸王女送醫救回一命，台北地檢署24日依殺人未遂罪起訴陳女，並請求法院從重量刑，而陳女從案發後強制就醫至今。

被害王姓女子指控，她在10月15日搭乘電梯下樓時，好意提醒首次見面的陳姓女住戶戴好口罩，沒想到電梯抵達1樓時，她一走出電梯就遭陳女壓倒在地，王女回憶，當時陳女喊著：「要讓妳死、讓妳後悔」，同時用手指挖她的眼睛、持美工刀砍殺她全身。

大樓管理員見狀報警，王女被送醫急救時，脖子、臉部、大腿等多處明顯刀傷，眼睛也紅腫出血，縫了好幾十針，眼睛也紅腫出血，後來王女得知，行兇的陳女當天就獲得交保，憤怒地多次上《爆料公社》質疑「台灣要再死人才會被重視嗎？」「可以嚴辦女嫌犯嗎？」

至於陳女在當天遭逮捕後，應訊時精神狀態正常，僅坦承因口罩和王女起衝突，但對為何隨身攜帶美工刀一事交代不清，雖經檢察官諭令1萬元交保，後來降保成2千元返家，10月18日隨即被台北市衛生局依《精神衛生法》強制送醫評估精神狀態，至今住院中。

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