只差0.5K雪山登頂！中山國小師生下撤　網推：最好的山野教育

▲中山國小10名學生與老師、家長、志工們一起挑戰雪山登頂，最後因安全考量，在距頂峰0.5k的時候忍痛放棄，卻受到網友一致肯定。（圖／崔德龍老師提供）

記者陳凱力／苗栗報導

上週雪山降下今年入秋第一場雪後，陸續再吸引不少雪客前往拜訪。《雪霸國家公園登山資訊分享站》粉專貼文，大讚中山國小師生攀登日前雪山時，因為地面結冰，基於安全考量，果斷拒絕「距山頂只差500公尺」的誘惑，由兩名率團老師做下決定「不爬了」，帶著孩子們快速下撤。

粉專小編貼文表示，收到中山國小雪山行的山野教育回饋，覺得其中一句「 因此決定下撤」非常棒，真心覺得，只差雪山主峰0.5K，卻決定帶孩子撤退，是個很棒也勇敢的決定！因為招喚你前進的不應該是勇敢的登頂，而是平安地回到登山口。

▲最後崔老師與另外2位大人繼續替孩子們完成未完行程，並將沿途美景記錄下來。（圖／崔德龍老師提供）

以下為山野教育在中山內文：

D3，11/16，兩天前雪主下雪（30公分），進入圈谷就有地面結冰的問題，我們帶孩子勉強推到10.4K，距主峰山頂500公尺，路徑結冰更嚴重，雖然有融化，但速度很慢，""因此決定下撤""，兩個大人繼續登頂，拍照後從翠池鞍部往下，都是軟雪比上來的路徑安全許多，抵達岔路再循谷線回9.9K處下行，後來要上主峰的山友，我們都建議用這樣的方式繞回。

主峰步道大約10K以上，路徑就間斷結冰，建議這一陣子要上主峰的山友，要有冰爪（簡易的可以應付）及必備登山杖（雙杖），採取左上右下的方式（或是直上翠池岔路鞍部來回，就可以不需要冰爪，但必須考慮天候因素）就可以相對安全欣賞雪景。

雖然有網友覺得可惜，但仍認同老師作法，認為「安全比什麼都重要」、「勇敢決定下撤，這是最好的山野教育」、「撤了這回還有下次，哪有什麼可不可惜，在安全時決定撤退就是很好的決策和勇氣」、「攻頂只是一時感覺，安全回家才是永遠第一！」，其中一名網友有感而發的說，最高的「山」常常不是遠方天際的那座巔峰，反而經常是足底下的寸土，老師們做了一次最好的山野活動演繹，讚。

▲崔德龍說，孩子們雖然沒有完成雪山登頂，但是回程途中堆雪玩冰，還是玩得很開心。（圖／崔德龍老師提供）

負責帶隊的崔德龍老師接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，這一次的雪山行程是從11月14日開始，進行4天3夜雪山主峰、東峰的挑戰課程，參與的孩子們從小學三年級到小學六年級都有，10名孩童搭配8名志工以及7位大人(家長)。

孩子們從小學一年級開始加入社團，先從台北市附近的郊山開始入門，二年級和老師進階塔塔山、麟趾山，在挑戰雪山前，已解鎖合歡山，為了這一次攻頂，可說是花了很多心力準備，所以出發前孩子們興致勃勃、滿心雀躍。

崔老師說，他從104學年度開始帶孩子們上雪山，時間幾乎都在同樣的期間（11月中），卻是第一次遇見雪況這麼嚴重，當天的天氣其實非常好，但因東北季風加劇雪況，結冰嚴重，路面結冰大約還有5~10公分厚，非常的滑，因事前未預料到這種情形，在沒冰爪、冰斧、手杖的情況下，只好選擇返回起點。

小朋友們非常沮喪，崔老師最後和孩子們討論，由他與另兩位大人繼續登頂，其中一人使用空拍機紀錄美景，帶回給孩子們看，而其他志工、老師則帶著孩子們先回途。崔德龍說，孩子們雖然沒有成功登頂，但是下山的途中還是玩了冰、堆了雪，彌補了未能登頂的遺憾。

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