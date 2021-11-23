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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「抹黑造謠反而凝聚支持者！」　顏寬恒憂：但民進黨根本還沒出手

▲▼周玉蔻臉書批住在台中豪宅騙選票，顏寬恒說，他是一個實實在在沙鹿人。（圖／記者鄧木卿翻攝）

▲前立委顏寬恒。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者杜冠霖／台北報導

台中第二選區、基進黨立委陳柏惟遭罷免，中選會訂明年1月投票，國民兩黨分別派前立委顏寬恒、林靜儀披掛上陣，顏寬恒表示，從落選到現在，民進黨根本還沒出手，抹黑、攻擊、造謠就鋪天蓋地而來，「這樣反而凝聚了支持者的力量！」

顏寬恒指出，自己完全沒預料到陳柏惟罷免事件，雖然一開始沒涉入，希望用公民自決的方式去推動，持續保持低調，「但後來有很多支持者認為，現任立委不被期待，言行不被接受，希望顏寬恒能一起站出來。」

顏寬恒表示，協助罷免任務時期是以志工的角色出來幫忙，罷免結束後，覺得任務已結束，而且過程中認識很多年輕人，他們的想法是想要換人做做看，但換的人也要對地方有了解，不是說講話「很衝」、「很瞎趴」就可以，「從小到大從父親給的觀念，就是要待人有禮，不講一些X話。」

對於參加此次立委補選，顏寬恒說，很多人都在勸進，希望這席立委是在地的，他想說既然鄉親願意支持他，他也確實一開始是萬箭穿心。顏透露，自己並不擔心外界的攻擊，這都是可預測的，「只是會考慮到自己是否有符合選民期待？」

顏寬恒表示，從落選到現在，民進黨根本還沒出手，抹黑、攻擊、造謠就鋪天蓋地而來，但這樣反而凝聚了支持者的力量，因為台中第二選區的選民看不慣政黨惡鬥，他們不想要這樣，所以這段時間在外面走時得到更多鼓勵。

對於選情鹿死誰手，顏寬恒表示，這場選戰還有40幾天，民進黨也還沒發動主攻，但已經打到這種情況，很難想像未來日子該怎麼過，但就是不會動搖，為民服務的心不會變，「希望選民看清楚，針對抹黑，越抹黑我會越堅強，請民眾多多支持。」

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顏寬恒中二選區補選國民黨台中林靜儀民進黨

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