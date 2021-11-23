細數林佳龍執政爭議　顏寬恒：幫林靜儀還是害她？

▲林佳龍陪林靜儀登記參選。（圖／記者白珈陽攝）



記者黃巈禾／台北報導

台中市第二選區立委補選明年1月9日舉行投票。國民黨參選人顏寬恒接受專訪時，列出前台中市長林佳龍執政的爭議，並直言「請林佳龍來當她的競選主委，這部分我不曉得是來幫林靜儀還是害林靜儀？」

顏寬恒今（23日）在《震傳媒》接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪時表示，林靜儀是南投人，空降來到中二選區參選，她的團隊有林佳龍部長當主委，基進黨人士當總幹事，還有總統蔡英文當提名人等，相較之下，他有的則是支持他的鄉親，以及鄉親的期待。

顏寬恒指出，林靜儀陣容雖然堅強，但林佳龍擔任台中市長時發生許多事，例如花博弊案、空汙問題、海水採礦烏龍案等，在他轉任交通部長後，還發生過機師罷工案，遠東航空停飛事件、疫情讓很多觀光業退場，其中最嚴重的就是今年太魯閣事件，導致49條人命喪生，「不知道相關的國賠、撫卹等都做完了嗎？所以請林佳龍來當她的競選主委，這部分我不曉得是來幫林靜儀還是害林靜儀？」

顏寬恒提到，因為他比較晚決定參選，所以準備時間也比較少，目前競選總部已經找好地方，也準備印製旗幟等宣傳文宣，而對手有跨黨派的資源，因此對手龐大的實力，要角逐這席立委是勢在必行。

顏寬恒批評，民進黨這樣真的是為在地著想嗎？為何不提在地深耕的民意代表來爭取立委，從之前的陳柏惟到現在的林靜儀都是找空降，搶台中第二選區這一席立委，陳柏惟當了一段時間後，有為鄉親做過什麼嗎？林靜儀也是外地人，「我碰到一些比較激烈的，他就直接開幹，他就說為什麼都要找一些外地人來統治我們這一些…」。