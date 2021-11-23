與美嬌娘「3結2離」　顏寬恒坦言：都是我的錯

▲前立委顏寬恒。（圖／記者李忠憲翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

台中第二選區、基進黨立委陳柏惟遭罷免，中選會訂明年1月投票，國民兩黨分別派前立委顏寬恒、林靜儀披掛上陣，而顏寬恒近期的婚姻、房產都成為討論焦點，對此，顏寬恒今受訪時表示，必須承認過程中與太太之間有許多摩擦，他笑著說，「都是我的錯，妻子沒有錯。」

資深媒體人周玉蔻日前質疑，顏清標名下3筆土地，當年低價轉售給顏寬恒離婚妻子陳麗淩，其後兩人又復婚，夫妻間贈與不會課稅，就是為了規避贈與稅及政府追查二等親間土地買賣金流，嗆要顏寬恒說清楚講明白！

對此，顏寬恒指出，自己第一次擔任立委時就有回答過相關問題，確實是離2次婚、結3次婚，最後一次結婚是在2013年，必須承認過程中與太太之間有許多摩擦，他笑著說，「都是我的錯，妻子沒有錯。」

對於婚姻問題，顏寬恒日前表示，這是自己和妻子感情問題，和財產分配無關，不要再無端指控。

接著談到外界質疑顏家跟鎮瀾宮關係，顏寬恒認為，台灣人都很善良，選舉不要選到沒有人性，而是要選人，媽祖是種信仰，去破壞、抹黑會引起人神共憤，也是不可行的。

顏寬恒說，每到節慶時，總統、院長、地方首長、立委等，都會來鎮瀾宮噓寒問暖，「信仰是必須尊重的，每個人可以有不同選舉立場與主張，但不該用這種方式來撕裂。」