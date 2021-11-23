批蔡英文「拜登的狗過世還會PO文」　顏寬恒：好像台灣人命嘸價值

▲蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

台灣近來治安事件頻傳，但總統蔡英文第一時間卻未對桃園龜山區1名超商店員規勸顧客戴口罩遭刺死案表達關切，引爆眾怒。對此，國民黨中二選區參選人顏寬恒23日批評，社會治安變得如此敗壞，總統竟毫無作為、漠不關心，反而美國總統拜登的狗過世還會PO文關心，好像台灣人的命「嘸價值」。

近期超商店員因勸導顧客戴口罩而引發的暴力事件就有三起，包括屏東挖眼案、台中酒醉男子打斷大夜班店員10根肋骨，及上述桃園龜山區1名超商店員遭刺死案。另外，瑪莎拉蒂富少持球棒打人至昏迷、新店男子在家遭槍殺等，再再讓民眾認為社會治安變遭。然而，正當社會關切桃園店員遭刺死案時，蔡英文當天臉書文卻發文分享「六堆300紀念大會」，引發民眾不滿，許多網友湧入貼文留言批評。

對此，顏寬恒23日接受資深媒體人黃光芹專訪時表示，社會治安變得如此敗壞，總統竟然毫無作為，且也漠不關心，反而是拜登的狗過世還會PO文關心，對於這樣的情況，好像台灣人的命「嘸價值」。

顏寬恒說，人命問題蔡英文不回應，治安問題她也不回應，但對公投、政治議題，總統都跑在前面，這樣的情況讓我們擔憂治安能不能提升。

對於自己談治安卻被說是諷刺，顏寬恒表示，他的父親過去觸犯《刑法》，但這已交付司法審判，也負責任了，所以回到社會後積極作為，難道因此他自己就不能參政、關心治安嗎？如果在這樣情況下，我們要反觀另外一位陳市長，另外一位陳議員也都要下台，是這樣嗎？「可以要求別人用同一套標準，但他們就是做不到」。