癡等不到國民黨版修憲草案　管碧玲批藍違背承諾

▲民進黨立委管碧玲。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院自去年10月成立修憲委員會至今，僅開過1次會選舉召委。修憲委員會召委、民進黨立委管碧玲23日透過臉書表示，由於等不到國民黨來開召委會議，民進黨團將依據《立法院委員會組織法》第五條第二項規定，連署召開修憲委員會，並批國民黨違背承諾，至今仍未提出國民黨版修憲草案，「國民黨連至少已經可見『18歲公民權』是有共識的憲改，都無心推動嗎？為什麼不開會？實在難以理解啊！」

管碧玲表示，今年11月中旬以來，她兩度懇切地邀請修憲委員會召委、國民黨立委李貴敏趕快來開召委會議，因為如果這個會期不審竣修憲案，下個會期的3月以前勢必是總質詢而無法處理修憲案，就等於2022地方選舉無法一併修憲，「時間已經非常急迫」。

管碧玲指出，然而，她就這樣癡癡地等，等不到任何正面的回覆，上星期五她向立法院長游錫堃報告時，主張跳過召委會議，直接引用《立法院委員會組織法》第五條第二項，由修憲會員3分之1以上連署，直接召開修憲委員會，但當場遭立法院議事官員勸阻，因為立法院過去憲改不曾走到這一步，希望還是再作溝通。

管碧玲說，於是，民進黨團總召柯建銘因此和國民黨團總召費鴻泰再做溝通，費鴻泰也允諾國民黨版的修憲草案將送入23日的程序委員會，隨之就可以送入院會，屆時就可以啟動修憲委員會的程序，然而今天中午的程序委員會，「立法院第十屆第四會期第11次院會」的議程草案中，報告事項還是沒有國民黨版的憲法修正草案。

管碧玲表示，「又被國民黨毀諾了！不能再等了！立法院的修憲責任，不能因為國民黨杯葛、拖延就動彈不得！向大家報告：民進黨職責所在，我們將動用《立法院委員會組織法》第五條第二項，連署召開修憲委員會！」