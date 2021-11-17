公投綁不綁大選？　管碧玲引證打臉國民黨「用話數迷惑人民」

▲管碧玲自製圖表說明「公投綁大選」投票率比較。（圖／翻攝自管碧玲臉書，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

四大公投案將於12月18日將登場，中選會近期陸續舉行公投意見發表會，預計12日11日代表反方應戰的民進黨立委管碧玲今（17日）表示，她要先「洩題」給正方代表、國民黨立委江啟臣，直指公投綁大選比公投、選舉年份錯開更花錢，國民黨說要節省公帑是用話術迷惑人民，且影響公投投票率的不是綁不綁大選，而是公投的題目和政黨態度。

管碧玲表示，國民黨說公投綁大選比較節省公帑，但根據她從中選會調來的資料，公投如果單獨辦理，一次確實要花費8億5700萬，而如果大選合併辦理公投，最保守的估計，基準數就是4億4000萬，如果公投不只一案，第2案起，每增加1案至少增加1.1億元，以這一次的4案來計算，舉辦公投增加的費用，就是約7億7千萬。

管碧玲並製表指出，以4個公投題目來計算，國民黨主張的公投綁大選制度，每一輪4年下來，比民進黨主張的隔年公投隔年選舉，要更浪費15億4千萬元，「數字很清楚，表格很簡潔，一看就知道，國民黨一直說的節省公帑，其實是隱瞞事實，用話術迷惑人民。」

此外，針對國民黨主張公投綁大選是為了提高投票率，才能真正保障人民公投的權利，管碧玲直言，回顧歷史，事實證明，公投綁大選無關公投的投票率，公投的題目和政黨的態度才是投票率的關鍵，以過去公投綁大選的事實來看，大選的投票率很高，但是綁在一起的公投，投票率和大選的投票率卻有嚴重的落差，每一次都是如此。

管碧玲舉例，其中，最低的投票率26%，甚至比罷免王浩宇的投票率28%還要低；最高的投票率55%，也只比刪Q的投票率51%多一點點，公投的題目不同，即使綁著大選，投票率還是可以很低。

管碧玲也說，除了題目有影響，政黨的政治操作，也是影響投票率的因素，國民黨過去在公投綁大選的時候，曾經傾全力在拉低公投的投票率，他們記憶猶新，事實證明國民黨對公投，在乎的是政治利益，而不是公投的投票率；而台灣的經驗告訴我們，公投綁大選無關公投的投票率，公投的題目和政黨的態度才是決定公投投票率的因素，照目前民調預估，這次公投是投票率，甚至上看60%，比任何公投綁大選的公投投票率都更高。

管碧玲表示，國民黨主張公投綁大選總共有3個理由，今天先揭露這兩個謊言，第三個理由的荒謬與其他更勁爆的內容，她陸續再來談。