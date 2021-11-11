陳時中K歌挨轟「態度吊兒啷噹」！尷尬回：動作不好，讓大家見笑了

記者李佳蓉／台北報導

指揮中心指揮官陳時中出席餐敘「脫口罩唱歌喝酒」影片在網路上瘋傳，他今（11）日特別澄清，影片時間為去年6/7解封後，並非三級警戒期間，屬於日期錯置，且有遵守防疫規定，相關內容已涉及假新聞。國民黨立委李貴敏認為陳在影片中行徑吊兒啷噹態度輕佻，他也做出回應：「動作就是不好，讓大家見笑了」。

▲指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

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針對指揮官陳時中脫口罩嗨唱喝酒的爭議影片，國民黨立委李貴敏認為，雖然是私下場合，但陳時中實在不像個政務官該有的樣子，給人「輕挑」、「吊兒啷噹」的感覺，尤其是他還作為防疫的指揮官，其他國家就沒看過這樣重要的政務官，有如此輕挑行徑，傳出去讓別的國家看到簡直丟盡台灣的臉。

陳時中在今日疫情記者會上不斷被追問此事，針對挨批「態度輕佻、吊兒啷噹」也特別澄清，「大家可以去比對一下我那時候在跟詹雅雯唱的時候，其實我動作都差不多，因為我不是專業的藝人，沒有那麼多動作，只是習慣上就是一招，一招就是這樣，只會這樣，其他不會。」他尷尬地說，並非故意吊兒啷噹，單純就是動作不好，讓大家見笑了。

▲陳時中挨批K歌時「態度吊兒啷噹」，他回應和與詹雅雯同台飆歌時，動作都差不多。（圖／翻攝網路、記者張一中攝）

陳時中今日於記者會主動提起相關事宜，他表示，昨天最早出來影片說是三級警戒「這與事實不符」，那是6/7以後解封後的時間，屬於日期錯置，希望不要再發生。

陳時中也解釋，自己出席很多私人、公開行程，到場主持人介紹後，請他致詞、唱歌，大多沒有拒絕，因為整體氣氛，也是自娛娛人，且遵守防疫規定。而相關訊息，尤其日期錯置已經是假新聞了，希望轉傳的人特別注意。

被問及影片背後是由誰出手、動機為何、以及私事受討論的心情。陳時中表示，昨天看到就覺得很詭異，時間序錯置為近期發生的事情，但自己沒有證據，也無法指控，相信現場是有人拍了影片、傳出去，就有人留下、播出，錯誤不在影片，聚會的人自己也是第一次見面。