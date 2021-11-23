兇槍解密／持罕見阿根廷警配槍犯案　重量輕尺寸小方便藏匿犯案

▲新店山區命案制式兇槍遭警方查扣，圖為同款BERSAThunder Pro Ultra Compact 9MM手槍 。（圖／記者陳以昇攝）

記者張君豪、陳以昇／綜合報導

22日上午8時許、新北市新店區何姓男子在小孩上學後，開車返抵自家透天厝前，遭到蒙面槍手持制式手槍近距離以「行刑式」瞄準頭部連開4槍，其中3槍打中何男頭警，導致被害人當場爆頭身亡。

事後歹徒開車繞行新店市區輾轉到新店IKEA家具館停車，警方調閱監視器尋車牌追人，約談車主後卻發現該車居然是貼牌權利車、諸多疑點顯示、槍手幕後有高人指點，警方鎖定何男曾涉入跨國運輸毒品糾紛深入追查。

▲新店槍殺案黃姓槍手逃出境，警方在機場航廈連外道路水溝中撈起作案槍枝。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，黃姓槍手行刑槍殺被害人模式，和2007年台北縣議員吳善九命案如出一轍；新店命案槍手精準趁被害人送小孩上學返家空檔近距離開槍行兇、且4槍都針對頭部射擊索命企圖明確、顯見被害人行蹤遭精準掌握，加上死者居住在新店山區；專案小組不排除被害人住家周遭有被裝設監視器、或者車輛有遭安裝定位器掌握行蹤。

另外警方在機場航廈外水溝找到槍手作案兇槍，經比對為阿根廷製造的Bersa Thunder Pro Ultra Compact半自動制式手槍、並為阿根廷、孟加拉、多明尼加、尼加拉瓜等國司法警察部隊的制式配槍，國外價格約在新台幣1萬5千元左右；該款手槍在台灣黑幫並不常見、警方粗估黑市價格應在台幣30萬元左右。

▲新店槍殺案黃姓槍手逃出境，過程中曾到萬華龍山寺把犯案衣物致贈街友。（圖／記者陳以昇翻攝）

知情者透露、槍手犯案用的Bersa 9mm手槍顯係精心挑選，兇槍經鑑定屬於該廠牌「Ultra Compact」緊緻型、槍身尺寸比成人手掌略小、與GLOCK克拉克19型槍枝手感類似，彈匣容量為13發，便於行兇時隱藏隨身攜帶。

該槍選用SIG SAUER槍廠出品的3點式瞄具、上身使用金屬滑套、下槍身以輕量化尼龍聚合物構成，全槍採模組化設計、輕量槍身重量僅650公克、配上短行程單動板機，可讓槍手連續快射時，槍身也不易晃動，種種跡象顯示幕後黑幫集團犯案前，經過嚴密策畫，務求讓被害人命喪槍下。

另外該槍甚少在台灣黑幫間流通，也讓警方溯源追槍枝來源難度大增，黃姓槍手棄槍後，逕赴機場櫃檯領取機票，顯見槍手犯案前，已計算開車犯案、搭車移動、變裝轉捷運到機場的通勤時間、黃姓槍手得以及時搭機潛逃廈門。

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