斷黑幫金流！3千警掃賭博、投資網站　暗黑軟體公司藏高檔商辦

記者張君豪／台北報導

鑒於近期台中市發生男大生因駕車擦撞遭惡少群毆重傷，接連發生多起街頭聚眾鬥毆案件，民眾憂慮台灣治安惡化。警政署通全國各警局遇案迅速啟動快打警力壓制黑幫團夥氣焰，內政部徐國勇部長22日下午在警政署長陳家欽、刑事局長黃嘉祿、台灣高檢署主任檢察官鄭鑫宏陪同下視察全國警掃黑專案成果。

▲22日下午內政部長徐國勇在警政署長陳家欽、刑事局長黃嘉祿陪同下視察警方掃黑成果。（圖／記者張君豪攝）

▲22日下午內政部長徐國勇在警政署長陳家欽、刑事局長黃嘉祿陪同下視察警方掃黑成果。（圖／記者張君豪攝）

警政署舉辦本次全國同步打擊黑幫專案行動，從11月15日起，出動警力逾3000人次，查獲25個幫派犯罪組織，約談逮捕幫派成員182人，其中包含竹聯幫仁堂明仁會、弘仁會、長堂、戰堂、太極堂、天道盟太陽會、四海幫和其他幫派犯罪集團，並查扣不法金流新台幣3668萬餘元，各式槍枝13枝、各類毒品408公斤。

▲刑事局偵七大隊逮捕竹聯幫長堂堂主王姓主嫌經營假投資詐騙網站。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵一大隊會同新北市刑大偵五隊、蘆洲、三重警分局共同偵破竹聯幫仁堂弘仁會經營賭博網站，該幫派從今年起陸續成立「TOP運動網」「金合發娛樂城」等網站，由陳姓主嫌（24歲）招募成員等11人經營上述賭博娛樂網站。

警方表示：上述網站簽注金額已達到新台幣1億6千萬元，專案小組11月17日執行搜索，在新北市三重區自強路社區大樓破獲該博弈機房。警當場查扣手機27支、電腦主機17台、硬碟14個等證物並帶回11名現行犯，警詢後依違反刑法賭博、詐欺等罪移送。

刑事局偵九大隊會同金門縣刑大、台北市刑大、中山、士林警分局共同偵破獲廖姓主嫌（32歲）經營「大牛科技」軟體開發公司，卻暗中疑似涉嫌提供四海幫海巨堂等黑幫ODM客製化博弈網站，招募成員42人設計經營博弈機房，警方在10月28日行動，查扣公司電腦、筆電手機等證物，經數位鑑識電腦內帳冊。

▲刑事局偵七大隊到信義微風商辦大樓搜索涉嫌提供客製化博弈網站的軟體公司。（圖／記者張君豪翻攝）

警方粗估所經營賭博網站流動資金每月超過數億元新台幣，廖嫌公司獲利頗豐，更成為黑幫仰重賺錢金雞母，該公司承租微風信義的高檔商辦大樓，月租金高達110萬元；警詢後依違反賭博、組織犯罪防制條例移送，並溯源清查不法金流。

刑事局偵七大隊會同台北市刑大、大安、萬華警分局共同偵破竹聯幫長堂堂主王姓主嫌（47歲）及同堂口成員經營假投資詐欺集團，黑幫成立「GLENBER」網站謊稱投資外匯、黃金期貨、股票基金、從今年4月起經營，誘騙被害人投資吸金，其中一名科技公司退休主管被騙高達新台幣2千多萬元，儼然成為竹聯幫成員提款機，警方從8月起陸續多次行動收網，逮捕竹聯幫平堂堂主王男及洗錢、車手幹部並查扣手機36支、筆電3台、平板電腦1台、存摺33本、提款卡19張等證物，警方查扣贓款315萬元，警詢後依違反詐欺、組織犯罪防制條例等罪移送。

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