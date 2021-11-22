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瑪莎惡少引「棒球隊」恐慌　徐國勇：警用載具增列球棒「註記」

▲內政部長徐國勇22日下午到刑事局視察全台警掃黑專案執行成果。（圖／記者張君豪翻攝）

內政部長徐國勇22日下午到刑事局視察全台警掃黑專案執行成果。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

全台近期中大治安事件頻傳；內政部長徐國勇22日下午到刑事局視察全國同步掃黑專案成果，並在警政署長陳家欽、刑事局長黃嘉祿陪同下召開記者會。徐國勇強調，鑑於近期全台發生數起街頭暴力鬥毆事件，引方民眾對人身安全憂慮，將責成警政署在警員行動載具增列「球棒」註記，未來只要民眾持球棒等兇器參加聚眾鬥毆，個人資料都會被增列註記，涉鬥毆將有預謀犯案動機、希望藉此增加暴力犯罪的嚇阻能力。

▲內政部長徐國勇22日下午到刑事局視察全台警掃黑專案執行成果。（圖／記者張君豪翻攝）

▲內政部長徐國勇22日下午到刑事局視察全台警掃黑專案執行成果。（圖／記者張君豪攝）

徐國勇指出，近來超商店員遭遇暴力事件頻傳，警政署今天通報全國各警察機關，即刻強化轄內超商警民聯繫，並針對戴口罩政策研議從兩個方向加強：包含超商張貼醒目文宣提醒民眾，以及自動門語音廣播提醒，希望藉此呼籲民眾戴口罩，又可降低店員與消費民眾的衝突發生機率，另外也將提升超商巡邏見警率。

記者會上徐國勇說：會要求業者在超商、餐廳的入口醒目處張貼「防疫期間戴口罩是人民應盡義務」文宣，希望讓入內消費者看到、另外超商原有的「歡迎光臨」自動門語音門鈴，也可改成「防疫期間請戴口罩」廣播錄音提醒；另外徐提到桃園龜山超商店員遭殺害事件，警察雖在3分鐘內到場，但店員送醫不治，允諾會加強警方超商巡邏頻率及安全維護工作。

▲內政部長徐國勇22日下午到刑事局視察全台警掃黑專案執行成果。（圖／記者張君豪翻攝）

▲內政部長徐國勇22日下午到刑事局視察全台警掃黑專案執行成果，包含警政署長陳家欽、刑事局長黃嘉祿全程陪同。（圖／記者張君豪攝）

另外近期全台發生數起街頭暴力事件，引發民眾的擔憂與社會關注，徐國勇也責成警政署，針對街頭這種「強凌弱、眾暴寡」黑幫鬥毆案件，警方應嚴正執法溯源擴大偵辦。

嚇阻幫派組織犯罪，警政署在台灣高檢署指揮行動下，進行全國同步掃黑行動，從11月15日迄今在全國各地檢署指揮下，查獲25個犯罪組織、幫派成員182人；包含前陣子新竹三環幫派以佛祖車陣頭歡送警分局長挑釁公權，警方依法究辦、瓦解幕後從事跨國詐欺犯罪集團扣押新台幣2250萬元。

徐國勇並要求：警政署未來在M-ploice增列危險物品的註記，徐國勇說：「媒體說這些人是棒球隊、他們持球棒打人根本就是『球棒隊』」，強調未來警方臨檢發現車內有刀械、球棒、或其他危險物品，得依警職法第21條扣留；民眾無正當理由攜帶者，依社維法第63條第1項第1款移送簡易庭裁處。

民眾若無犯罪行為、但昔日資料有涉及暴力鬥毆、詐欺、參與地下錢莊、幫派組織背景者，警方資料庫將建檔註記列管。民眾如果曾遭警方註記攜帶危險物品，若未來發生鬥毆暴行，其攜帶球棒行為，將可能有預謀犯罪意圖，警方將提供註記資料併案提供檢察官聲押、起訴、及未來法院量刑之參考。

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