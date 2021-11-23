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「丹麥先生x台灣太太」疑爆婚變！YouTube影片全刪光　粉專也消失

▲▼丹麥先生x台灣太太。（圖／翻攝自YouTube／丹麥先生x台灣太太）

▲「丹麥先生x台灣太太」6天閃婚。（圖／翻攝自YouTube／丹麥先生x台灣太太）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅夫妻「丹麥先生x台灣太太」在今年2月中旬PO影片，自爆兩人透過交友軟體搭上線，認識6天就閃婚。當時，大票網友並不看好這段姻緣，但台灣太太則選擇高EQ回應；如今，卻有網友發現「丹麥先生x台灣太太」的YouTube頻道上，影片已經全清空，懷疑兩人發生婚變。

「丹麥先生x台灣太太」曾在臉書簡介指出，兩人在2021年1月12日初次見面，15日約會、18日登記，「6天閃婚的丹麥台灣夫妻真愛閃婚日記。」同時也在YouTube頻道上曝光首支影片。

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▲▼「丹麥先生x台灣太太」疑爆婚變。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲如今「丹麥先生x台灣太太」的頻道影片全空。（圖／翻攝自YouTube／丹麥先生x台灣太太）

不過外界並不看好兩人的姻緣，當時就有不少網友酸說，「丹麥先生小心...台灣女孩很會騙人的」、「這影片根本有點誤導大家對於異國婚姻的幻想，實質上要結婚並沒那麼容易啊」、「丹麥先生要好好保護自己啊」、「單親媽媽X健保爸爸」。

對此，台灣太太正面回應，「丹麥先生是我正式的第一段戀情，最後也成為我唯一摯愛的老公。」她花了7年的時間培養高情商、幽默、涵養，她花了很多努力，「目的是要...有天我男神出現時，我可以成為她的女神。」

▲▼「丹麥先生x台灣太太」疑爆婚變。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲▼「丹麥先生x台灣太太」疑爆婚變。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲▼「丹麥先生x台灣太太」疑爆婚變。（圖／記者曾筠淇翻攝）

人紅是非多，兩人結婚的消息曝光後，就有眼尖網友在影片的留言處發現，一名疑似前女友的人說自己被無縫接軌，還連環爆出丹麥先生吃軟飯。當時，台灣太太就護航丹麥先生，說「如果我先生真的像前女友說的這麼差勁的話，那我覺得被無縫接軌，反而是對前女友最好的。」

然而，事發才隔9個月的時間，一切彷彿變調。有網友注意到，「丹麥先生x台灣太太」的YouTube頻道竟已清空，兩人閃婚的影片已不復見。除此之外，他們的IG目前轉為私人帳號，粉絲僅有2位；至於FB粉絲專頁則已移除，引人聯想雙方發生婚變。

事實上，早在今年7、8月時，就有不少網友討論，「丹麥先生台灣太太的頻道怎麼變空了」、「丹麥先生與台灣太太，粉絲頁不見了」，外界相當好奇兩人的婚姻狀況。

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