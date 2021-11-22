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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

直播主街頭搭訕追拍「哪個身材好」　陸專家：過分騷擾可原地報警

▲大陸街頭直播。（圖／CFP）

▲大陸不少直播主以戶外搭訕式直播，博取網友眼球。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸不少直播主為增加流量，採取戶外搭訕式網路直播及拍攝短影音方式，對街上的女性品頭論足，隨後上前搭訕。其中，有人在直播現場先是透過鏡頭拍攝前方女子，同時網友互動，「我喜歡穿牛仔褲那個，你們覺得哪個帶勁，我上前（拍）給你們看。」也有直播主40分鐘內搭訕7至8名女子，在未經同意下跟拍。

▲大陸直播主戶外搭訕式直播惹議。（圖／翻攝央視）

▲大陸直播主戶外搭訕女子，和網友互動對其品頭論足。（圖／翻攝央視）

《央視》報導，法律專家表示，上述這些在戶外對陌生路人進行語言、肢體騷擾，跟拍甚至偷拍，並在沒有經過對方允許、甚至是不知情的情況下，將對方的視頻（影片）放到網路上等行為，已經涉嫌違法，「根據不同情形，侵犯了個人隱私權、肖像權、名譽權等多項權利。」

中國政法大學傳播法研究中心副主任朱巍指出，在公開場合對人進行這種騷擾，實際已經觸犯了治安處罰法的相關規定，「騷擾很過分的話，可以直接原地報警，交由警方處理比較好。」

據了解，這類直播影片的直播主在街頭對路人搭訕，不少人在被搭訕的過程經由影音平台全程直播，甚至直播主被路人拒絕後，依然尾隨在路人身後，一邊拍攝、一邊對路人的外貌衣著指指點點。

▲大陸直播主戶外搭訕式直播惹議。（圖／翻攝央視）

▲年輕女子遇直播主跟拍紛紛走避。（圖／翻攝央視）

除直播主外，平台方也需要負相對責任，北京郵電大學互聯網治理與法律研究中心執行主任謝永江認為，這類不良信息和違法信息在平台上的廣泛存在，說明網路平台沒有盡到主體責任，放任不良信息和違法信息的傳播，上到熱搜、排行榜，屬於主動地將信息主動呈現，「深層次來講，這些信息的傳播跟平台的利益存在一定關聯。」
 

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