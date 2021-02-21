前女友猛爆「丹麥男」吃軟飯又無縫　台灣太太心疼挺夫說真相！

▲雙方第3次見面就登記結婚。（圖／翻攝自YouTube／丹麥先生x台灣太太）
記者曾筠淇／綜合報導
網紅夫妻「丹麥先生x台灣太太」日前PO出影片，自爆兩人透過交友軟體搭上線，認識6天就閃婚的過程，引發外界正反兩極的討論。有眼尖網友後來在該影片底下發現疑似「丹麥先生」前女友的留言，表明自己被無縫接軌。對此，台灣太太稍早也親上火線回應，「我覺得被無縫接軌，反而是對前女友最好的！」
YouTube頻道「丹麥先生x台灣太太」15日PO出首支影片，提到雙方透過交友軟體Tinder認識，第3次見面就決定登記閃婚，首次見面到結婚僅短短6天。
不過，有眼尖網友就在影片底下發現疑似「丹麥先生」前女友的留言，內容提到自己與暱稱「馬克杯」的丹麥先生交往5年，但從未想過步入婚姻。而後她又提到，丹麥先生1年前為愛來台，在她家住了半年卻沒找到工作，而對方這期間除了沒給過房租，還不願幫忙清掃貓便，出去玩時，飯錢也都由她支付。
女網友還爆料，去年11月兩人仍在交往，但桃園朋友卻傳來丹麥先生在Tinder上的截圖，讓她超傻眼，對此丹麥先生只回「我想分手，但沒有先跟妳講就去上Tinder，對不起」。雖然雙方事後短暫複合，但女網友2月14日卻被告知「遇到別人，不能再賴（LINE）我了」，而後就見閃婚影片，自認慘遭「無縫接軌」。
▲丹麥先生被爆無縫接軌。（圖／翻攝自YouTube／丹麥先生x台灣太太）
針對此爆料，台灣太太稍早就在臉書上回應，如果今天是她被分手，肯定也會很難過，「至於怎麼去消化這件事就是每個人的情商、能力、手腕與藝術了。」
台灣太太表示，她真的沒有刪除留言，「我估計應該是前女友覺得丟臉自己後來又刪掉的」，而且，對方有在經營Podcast，不排除是透過他們想增加流量。
針對無縫接軌的部分，台灣太太也笑稱「如果我先生真的像前女友說的這麼差勁的話，那我覺得被無縫接軌，反而是對前女友最好的」，畢竟她老公如果真這麼差勁，雙方就該早早結束關係。
再談到房租的部分，台灣太太更是替先生感到心疼和委屈，因為前女友也有住過丹麥，「丹麥的房租是台灣的三倍，丹麥的房租是我先生出的，前女友在丹麥的電話費也是我先生出的。」
另外，丹麥先生曾給台灣太太看過自己與前女友的對話紀錄，而內容大多是女方想挽回，且情人節明明已分手，對方卻還傳了「情人節快樂」。
台灣太太也表示，她覺得和老公最大做錯的地方就是「見面後的第六天就跑去戶政事務所辦理登記」，但因為彼此都覺得雙方是非常適合自己的對象，所以才想互訂終身，不過還是很抱歉，「真的是我們的錯！我們向社會大眾抱歉！」
至於單身證明，台灣太太提到，1月18日以後，她老公費盡千辛萬苦，將文件、丹麥流程申請的結婚費用繳交，並把自己的護照寄回，寫授權書給媽媽跟丹麥政府，幫忙他們處理在丹麥結婚所需的文書流程。
最後，台灣太太也不忘祝福前女友找到新對象，略帶嘲諷的說，「畢竟，要找到像我老公如此體貼、負責、有能力，而且『還想娶自己的男人』這真的沒那麼容易。」她實在很替老公的名譽感到委屈，因為她知道這一切有多不容易，「親愛的老公，能夠嫁給你，我真的好幸福！太太我最愛你了！」
關於前女友的留言(今天又上PTT，還有新的東森新聞，真的好鬧！是想讓我們出第二跟第三集嗎？），一早就好多媒體私訊我，一直想請要我回應！ 好吧，既然今天禮拜日，很多人今天休假，就當作給大家吃飽太閒，讓大家閒暇娛樂一下好了。 以下是台灣太太的回覆： 被分手如果換成是我的話，我肯定也會超難過！傷心是一定會的。至於怎麼去消化這件事就是每個人的情商、能力、手腕與藝術了。 此外，關於傳說中被刪的留言，我向上天用我個人性命擔保發誓，真的不是我刪的！否則我不會浪費我的時間，還在下方特別回覆！我估計應該是前女友覺得丟臉自己後來又刪掉的。又或者是像我老公說的，可能現今競爭的社會，很多人都想紅！尤其是前女友其實也有經營Podcast，會需要一些我們分享出去的一些流量。甚至我個人認為前女友不要刪留言，留言留著在我們的平台，對我們流量增加會非常有幫助。感謝眾多網友在我們的頁面下方的所有的好笑又有創意的留言，讓我們的點閱、流量在一週有這麼好的成績！ 由衷感謝！ 這次的流量，讓我對於自己的行銷能力真的自我感覺很良好！其中爆紅的流量，酸民的留言真的是功不可沒！ 昨天我跟我老公去健身時，我發現我老公的中文進步了！他說「我的腿現在好痠，就跟酸民的話一樣酸！」哈哈哈哈哈，老公中文棒棒的！ 至於如果我先生真的像前女友說的這麼差勁的話，那我覺得被無縫接軌，反而是對前女友最好的！畢竟真的我老公這麼差勁的話，趕快把關係結束乾淨，真的是對彼此都好的Happy Ending！ 至於房租的部份，我對我先生感到心疼跟委屈，畢竟前女友也有到丹麥住過他家。丹麥的房租是台灣的三倍，丹麥的房租是我先生出的。前女友在丹麥的電話費也是我先生出的。此外，我老公早已跟前女友說想分開，這真的是事實，甚至我老公有給我看他跟他前女友的對話紀錄，大多訊息內容都是女方想挽回。甚至情人節還傳「情人節快樂️」給我老公，但早已分手，真的沒必要再聯絡！博物館票的部份，那時他們已經分手，根本就不用再逛博物館了啊。工作的部份，我老公本來就有權利選擇他想要的工作，花多少時間找工作、想找什麼樣的工作，這真的是他的自由。甚至我老公也打開他所有的戶頭金額給我看過，裡面的錢是大概是一般台灣上班族上班一整年賺都賺不到的錢！此外，我老公擔心我被路人網友騷擾，昨天還自己掏腰包花了六千塊帶我去報名巴西柔術的防身課。過年也很應景地包了六千塊給我。每個月幫我分擔至少一半的房租。老公你真的好棒！ 但我覺得這場可笑的鬧劇當中，我們最大做錯的地方，就是在見面後的第六天就跑去戶政事務所辦理登記！ 當彼此都是非常完美合適對方的對象時，互訂終身，想要給對方許下人生承諾，我真的感到非常抱歉，真的是我們的錯！我們向社會大眾抱歉！ 至於單身證明的部份，真的沒這麼容易沒錯！真的非常感謝1/18號當天，我跟我先生去北投戶政事務所登記時，當天服務人員給我們非常詳細地說明，教導我們怎麼安排這所有的一切！ 也非常感謝我老公的媽媽非常給力跟支持，在1/18以後，我老公費了千辛萬苦，把一大堆文件，還有丹麥流程申請的結婚費用繳交、甚至連自己的護照都寄回丹麥、寫授權書給他媽媽跟丹麥政府，幫忙我們在丹麥處理很多在丹麥我們結婚所需的文書流程！ 最後，我非常祝福前女友可以盡快找到新的好對象！畢竟，要找到像我老公如此體貼、負責、有能力，而且「還想娶自己的男人！」這真的沒那麼容易！ 親愛的丹麥人老公，感謝你的愛！為了我們的愛情，我老公的名譽(甚至是下體)真的備受委屈。我知道這一切對你都不容易。(秀秀)謝謝你願意為我許下這麼多的承諾。 親愛的老公，能夠嫁給你，我真的好幸福！ 太太我最愛你了！Jeg elsker dig！ #台灣太太由丹麥先生x台灣太太發佈於 2021年2月20日 星期六
讀者迴響