前女友猛爆「丹麥男」吃軟飯又無縫　台灣太太心疼挺夫說真相！

▲雙方第3次見面就登記結婚。（圖／翻攝自YouTube／丹麥先生x台灣太太）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅夫妻「丹麥先生x台灣太太」日前PO出影片，自爆兩人透過交友軟體搭上線，認識6天就閃婚的過程，引發外界正反兩極的討論。有眼尖網友後來在該影片底下發現疑似「丹麥先生」前女友的留言，表明自己被無縫接軌。對此，台灣太太稍早也親上火線回應，「我覺得被無縫接軌，反而是對前女友最好的！」

YouTube頻道「丹麥先生x台灣太太」15日PO出首支影片，提到雙方透過交友軟體Tinder認識，第3次見面就決定登記閃婚，首次見面到結婚僅短短6天。

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不過，有眼尖網友就在影片底下發現疑似「丹麥先生」前女友的留言，內容提到自己與暱稱「馬克杯」的丹麥先生交往5年，但從未想過步入婚姻。而後她又提到，丹麥先生1年前為愛來台，在她家住了半年卻沒找到工作，而對方這期間除了沒給過房租，還不願幫忙清掃貓便，出去玩時，飯錢也都由她支付。

女網友還爆料，去年11月兩人仍在交往，但桃園朋友卻傳來丹麥先生在Tinder上的截圖，讓她超傻眼，對此丹麥先生只回「我想分手，但沒有先跟妳講就去上Tinder，對不起」。雖然雙方事後短暫複合，但女網友2月14日卻被告知「遇到別人，不能再賴（LINE）我了」，而後就見閃婚影片，自認慘遭「無縫接軌」。

▲丹麥先生被爆無縫接軌。（圖／翻攝自YouTube／丹麥先生x台灣太太）

針對此爆料，台灣太太稍早就在臉書上回應，如果今天是她被分手，肯定也會很難過，「至於怎麼去消化這件事就是每個人的情商、能力、手腕與藝術了。」

台灣太太表示，她真的沒有刪除留言，「我估計應該是前女友覺得丟臉自己後來又刪掉的」，而且，對方有在經營Podcast，不排除是透過他們想增加流量。

針對無縫接軌的部分，台灣太太也笑稱「如果我先生真的像前女友說的這麼差勁的話，那我覺得被無縫接軌，反而是對前女友最好的」，畢竟她老公如果真這麼差勁，雙方就該早早結束關係。

再談到房租的部分，台灣太太更是替先生感到心疼和委屈，因為前女友也有住過丹麥，「丹麥的房租是台灣的三倍，丹麥的房租是我先生出的，前女友在丹麥的電話費也是我先生出的。」

另外，丹麥先生曾給台灣太太看過自己與前女友的對話紀錄，而內容大多是女方想挽回，且情人節明明已分手，對方卻還傳了「情人節快樂」。

台灣太太也表示，她覺得和老公最大做錯的地方就是「見面後的第六天就跑去戶政事務所辦理登記」，但因為彼此都覺得雙方是非常適合自己的對象，所以才想互訂終身，不過還是很抱歉，「真的是我們的錯！我們向社會大眾抱歉！」

至於單身證明，台灣太太提到，1月18日以後，她老公費盡千辛萬苦，將文件、丹麥流程申請的結婚費用繳交，並把自己的護照寄回，寫授權書給媽媽跟丹麥政府，幫忙他們處理在丹麥結婚所需的文書流程。

最後，台灣太太也不忘祝福前女友找到新對象，略帶嘲諷的說，「畢竟，要找到像我老公如此體貼、負責、有能力，而且『還想娶自己的男人』這真的沒那麼容易。」她實在很替老公的名譽感到委屈，因為她知道這一切有多不容易，「親愛的老公，能夠嫁給你，我真的好幸福！太太我最愛你了！」