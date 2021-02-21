　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

前女友猛爆「丹麥男」吃軟飯又無縫　台灣太太心疼挺夫說真相！

▲▼丹麥先生x台灣太太。（圖／翻攝自YouTube／丹麥先生x台灣太太）

▲雙方第3次見面就登記結婚。（圖／翻攝自YouTube／丹麥先生x台灣太太）

記者曾筠淇／綜合報導

網紅夫妻「丹麥先生x台灣太太」日前PO出影片，自爆兩人透過交友軟體搭上線，認識6天就閃婚的過程，引發外界正反兩極的討論。有眼尖網友後來在該影片底下發現疑似「丹麥先生」前女友的留言，表明自己被無縫接軌。對此，台灣太太稍早也親上火線回應，「我覺得被無縫接軌，反而是對前女友最好的！」

YouTube頻道「丹麥先生x台灣太太」15日PO出首支影片，提到雙方透過交友軟體Tinder認識，第3次見面就決定登記閃婚，首次見面到結婚僅短短6天。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，有眼尖網友就在影片底下發現疑似「丹麥先生」前女友的留言，內容提到自己與暱稱「馬克杯」的丹麥先生交往5年，但從未想過步入婚姻。而後她又提到，丹麥先生1年前為愛來台，在她家住了半年卻沒找到工作，而對方這期間除了沒給過房租，還不願幫忙清掃貓便，出去玩時，飯錢也都由她支付。

女網友還爆料，去年11月兩人仍在交往，但桃園朋友卻傳來丹麥先生在Tinder上的截圖，讓她超傻眼，對此丹麥先生只回「我想分手，但沒有先跟妳講就去上Tinder，對不起」。雖然雙方事後短暫複合，但女網友2月14日卻被告知「遇到別人，不能再賴（LINE）我了」，而後就見閃婚影片，自認慘遭「無縫接軌」。

▲▼丹麥先生x台灣太太。（圖／翻攝自YouTube／丹麥先生x台灣太太）

▲丹麥先生被爆無縫接軌。（圖／翻攝自YouTube／丹麥先生x台灣太太）

針對此爆料，台灣太太稍早就在臉書上回應，如果今天是她被分手，肯定也會很難過，「至於怎麼去消化這件事就是每個人的情商、能力、手腕與藝術了。」

台灣太太表示，她真的沒有刪除留言，「我估計應該是前女友覺得丟臉自己後來又刪掉的」，而且，對方有在經營Podcast，不排除是透過他們想增加流量。

針對無縫接軌的部分，台灣太太也笑稱「如果我先生真的像前女友說的這麼差勁的話，那我覺得被無縫接軌，反而是對前女友最好的」，畢竟她老公如果真這麼差勁，雙方就該早早結束關係。

再談到房租的部分，台灣太太更是替先生感到心疼和委屈，因為前女友也有住過丹麥，「丹麥的房租是台灣的三倍，丹麥的房租是我先生出的，前女友在丹麥的電話費也是我先生出的。」

另外，丹麥先生曾給台灣太太看過自己與前女友的對話紀錄，而內容大多是女方想挽回，且情人節明明已分手，對方卻還傳了「情人節快樂」。

台灣太太也表示，她覺得和老公最大做錯的地方就是「見面後的第六天就跑去戶政事務所辦理登記」，但因為彼此都覺得雙方是非常適合自己的對象，所以才想互訂終身，不過還是很抱歉，「真的是我們的錯！我們向社會大眾抱歉！」

至於單身證明，台灣太太提到，1月18日以後，她老公費盡千辛萬苦，將文件、丹麥流程申請的結婚費用繳交，並把自己的護照寄回，寫授權書給媽媽跟丹麥政府，幫忙他們處理在丹麥結婚所需的文書流程。

最後，台灣太太也不忘祝福前女友找到新對象，略帶嘲諷的說，「畢竟，要找到像我老公如此體貼、負責、有能力，而且『還想娶自己的男人』這真的沒那麼容易。」她實在很替老公的名譽感到委屈，因為她知道這一切有多不容易，「親愛的老公，能夠嫁給你，我真的好幸福！太太我最愛你了！」

關於前女友的留言(今天又上PTT，還有新的東森新聞，真的好鬧！是想讓我們出第二跟第三集嗎？），一早就好多媒體私訊我，一直想請要我回應！ 好吧，既然今天禮拜日，很多人今天休假，就當作給大家吃飽太閒，讓大家閒暇娛樂一下好了。 以下是台灣太太的回覆： 被分手如果換成是我的話，我肯定也會超難過！傷心是一定會的。至於怎麼去消化這件事就是每個人的情商、能力、手腕與藝術了。 此外，關於傳說中被刪的留言，我向上天用我個人性命擔保發誓，真的不是我刪的！否則我不會浪費我的時間，還在下方特別回覆！我估計應該是前女友覺得丟臉自己後來又刪掉的。又或者是像我老公說的，可能現今競爭的社會，很多人都想紅！尤其是前女友其實也有經營Podcast，會需要一些我們分享出去的一些流量。甚至我個人認為前女友不要刪留言，留言留著在我們的平台，對我們流量增加會非常有幫助。感謝眾多網友在我們的頁面下方的所有的好笑又有創意的留言，讓我們的點閱、流量在一週有這麼好的成績！ 由衷感謝！ 這次的流量，讓我對於自己的行銷能力真的自我感覺很良好！其中爆紅的流量，酸民的留言真的是功不可沒！ 昨天我跟我老公去健身時，我發現我老公的中文進步了！他說「我的腿現在好痠，就跟酸民的話一樣酸！」哈哈哈哈哈，老公中文棒棒的！ 至於如果我先生真的像前女友說的這麼差勁的話，那我覺得被無縫接軌，反而是對前女友最好的！畢竟真的我老公這麼差勁的話，趕快把關係結束乾淨，真的是對彼此都好的Happy Ending！ 至於房租的部份，我對我先生感到心疼跟委屈，畢竟前女友也有到丹麥住過他家。丹麥的房租是台灣的三倍，丹麥的房租是我先生出的。前女友在丹麥的電話費也是我先生出的。此外，我老公早已跟前女友說想分開，這真的是事實，甚至我老公有給我看他跟他前女友的對話紀錄，大多訊息內容都是女方想挽回。甚至情人節還傳「情人節快樂️」給我老公，但早已分手，真的沒必要再聯絡！博物館票的部份，那時他們已經分手，根本就不用再逛博物館了啊。工作的部份，我老公本來就有權利選擇他想要的工作，花多少時間找工作、想找什麼樣的工作，這真的是他的自由。甚至我老公也打開他所有的戶頭金額給我看過，裡面的錢是大概是一般台灣上班族上班一整年賺都賺不到的錢！此外，我老公擔心我被路人網友騷擾，昨天還自己掏腰包花了六千塊帶我去報名巴西柔術的防身課。過年也很應景地包了六千塊給我。每個月幫我分擔至少一半的房租。老公你真的好棒！ 但我覺得這場可笑的鬧劇當中，我們最大做錯的地方，就是在見面後的第六天就跑去戶政事務所辦理登記！ 當彼此都是非常完美合適對方的對象時，互訂終身，想要給對方許下人生承諾，我真的感到非常抱歉，真的是我們的錯！我們向社會大眾抱歉！ 至於單身證明的部份，真的沒這麼容易沒錯！真的非常感謝1/18號當天，我跟我先生去北投戶政事務所登記時，當天服務人員給我們非常詳細地說明，教導我們怎麼安排這所有的一切！ 也非常感謝我老公的媽媽非常給力跟支持，在1/18以後，我老公費了千辛萬苦，把一大堆文件，還有丹麥流程申請的結婚費用繳交、甚至連自己的護照都寄回丹麥、寫授權書給他媽媽跟丹麥政府，幫忙我們在丹麥處理很多在丹麥我們結婚所需的文書流程！ 最後，我非常祝福前女友可以盡快找到新的好對象！畢竟，要找到像我老公如此體貼、負責、有能力，而且「還想娶自己的男人！」這真的沒那麼容易！ 親愛的丹麥人老公，感謝你的愛！為了我們的愛情，我老公的名譽(甚至是下體)真的備受委屈。我知道這一切對你都不容易。(秀秀)謝謝你願意為我許下這麼多的承諾。 親愛的老公，能夠嫁給你，我真的好幸福！ 太太我最愛你了！Jeg elsker dig！ #台灣太太

丹麥先生x台灣太太發佈於 2021年2月20日 星期六

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
陳時中：台灣新冠疫苗「最多有4500萬劑」　現已取得1981
許維恩突PO「KID大尺度照」！意外曝前任私密暱稱
台灣首驗出3例巴西變異株！2/24起有巴西旅遊史進集中檢疫
20車連環撞貨車瞬間壓成鐵餅！他鬼門關前逃命曝：快昏倒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

陳時中：台灣新冠疫苗「最多有4500萬劑」　現已取得1981萬劑

20車追撞西濱快北上路段事故排除　14:15恢復全線通行

1年1度分紅包大會！爸「公平」均分影片曝光　網笑：里A老，哇A大

前女友猛爆「丹麥男」吃軟飯又無縫　台灣太太心疼挺夫說真相！

法國、瑞典停打！AZ疫苗輸台恐爆緩打潮　陳時中：持續觀察

華航緬甸救援班機將抵台　莊人祥：預計接回82人「免集中檢疫」

台灣首驗出3例巴西變異株！　2/24起有巴西旅遊史即進集中檢疫

指揮中心公布「接觸者隔離」新原則　指標個案出院改列自主健康管理

11月~3月容易起濃霧！高公局曾曝「國道21霧區」　2守則保命

300年長13cm！雪山翠池千年玉山圓柏樹現燒焦火堆　他：不配上山

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

停車回LINE抬頭驚見「謎之熱舞」　花褲哥忘情搖擺駕駛下車秒尷尬

楊丞琳攜手蘇運瑩踢館《姐姐2》！！　放話「我們挺全能的吧」容祖兒：誰來我也沒怕

初二拜拜「白柴咬下供品雞屁股」 阿嬤狂擲笑筊！奴才道歉求原諒

放閃日常！港男娶人形娃娃為妻　豪送iPhone還發全家福照：已當爸

紅燒魚像糖醋？遊客不滿狂逼問　東港民眾：當地作法就是加糖醋醬

比特犬闖民宿！撕咬退役搜救犬　背部裂開超長大血口...飼主心疼

吳慷仁被楊謹華、鄭元暢連CUE戀情　又遭許瑋甯拿魚嚇飛：我不錄了QQ

狗群包圍...穿山甲寶寶無助蜷縮　獲救後穩定成長！蟻窩「整組搬」

趙小僑2次試管失敗終成功「我懷孕了！」　第一次聽到寶寶心跳哭了...

陳時中：台灣新冠疫苗「最多有4500萬劑」　現已取得1981萬劑

20車追撞西濱快北上路段事故排除　14:15恢復全線通行

1年1度分紅包大會！爸「公平」均分影片曝光　網笑：里A老，哇A大

前女友猛爆「丹麥男」吃軟飯又無縫　台灣太太心疼挺夫說真相！

法國、瑞典停打！AZ疫苗輸台恐爆緩打潮　陳時中：持續觀察

華航緬甸救援班機將抵台　莊人祥：預計接回82人「免集中檢疫」

台灣首驗出3例巴西變異株！　2/24起有巴西旅遊史即進集中檢疫

指揮中心公布「接觸者隔離」新原則　指標個案出院改列自主健康管理

11月~3月容易起濃霧！高公局曾曝「國道21霧區」　2守則保命

300年長13cm！雪山翠池千年玉山圓柏樹現燒焦火堆　他：不配上山

田澤純一扛味全龍牛棚　古久保健二：5隊中危機處理最好

遛狗遇美洲獅襲擊　飼主「拔告示牌狠敲」救援…牠縫70針一眼失明

拉法葉艦軍港南防波堤淺灘撞斷俥葉　海軍噴4609萬換修

爽吃200種自助吧！南投CP值超高火鍋店　6款高檔鮮美海鮮隨你嗑

《三人要守密，兩人得死去》三天爆紅！　導演曝：原本結局更病態

台南確診個案感染應有數月　衛生局：鹽水蜂炮活動可以照計畫進行

合歡山公路山林野火影響視線　雙向交通中斷近2小時

陳時中：台灣新冠疫苗「最多有4500萬劑」　現已取得1981萬劑

20車追撞西濱快北上路段事故排除　14:15恢復全線通行

珉豪控訴KEY「已讀不回」！一臉嫌棄太打擊：是我一輩子的傷口

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

生活熱門新聞

被罰補票！台大生怒放空高鐵股票

即／罔腰稱「人體試驗懷孕」　衛生局查高醫結果出爐

煞到長髮超商店員求搭訕大法　6小時後別人行動了

罔腰拍孕照　拍攝地點疑在前鎮

保險套斷掉「3天後嚇呆她」　網驚：太扯

大露背正妹刮刮樂！　眼尖網友發現是她

西濱車禍疑濃霧釀禍　氣象局說話了

年後離職潮來了　他崩：1天就3人

228連假天氣出爐　今晨7.4℃「下波有雨」時間曝光

台積電爸給紅包！8歲兒「秒甩地上」：太寒酸

老師改「超中二」LINE名...被揪出崩潰：我是腦殘

老店驚爆回收鹹湯圓！　7旬嬤無奈喊冤

闖鐵軌拍照　呂妍芯發文道歉了

2.5倍薪請男友媽打掃！反被嗆都不幫忙

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

快訊／西濱14車連環撞！10多人死傷　北上全線封閉

豪門媳淚吼惡婆婆：把我當家人很難嗎？

撞擊瞬間曝！濃霧中連環撞　他癱坐在地後車又衝上來

罔腰PO凸肚照…地方媽看不下去！

被罰補票！台大生怒放空高鐵股票

快訊／謝和弦宣布再婚！　6月正式娶回莉婭

郭書瑤7年翻身「低收入戶→買下千萬豪宅」！

台中妹白腿被沾滿！騎士噴射秒閃…她崩潰求救

即／罔腰稱「人體試驗懷孕」　衛生局查高醫結果出爐

1家3口北上拜拜遇20車連環撞　妻遭追撞夾殺亡！

加油站廁所指侵女友強逼手淫　桃園男被訴

死傷慘況曝！西濱20車連環撞　轎車爛到看不出車型

台南傳出現「確診者」　衛生局回應了

「丹麥男」爆無縫接軌台灣太太！　前女友怒揭「白吃白住半年」

台灣第一女YT！訂閱快超車Joeman　網超服氣

更多

最夯影音

更多
岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼

岳父母請吃飯...吊嘎女婿賣力演出　頂坐骨神經痛「下腰撈麵」兒傻眼
停車回LINE抬頭驚見「謎之熱舞」　花褲哥忘情搖擺駕駛下車秒尷尬

停車回LINE抬頭驚見「謎之熱舞」　花褲哥忘情搖擺駕駛下車秒尷尬

楊丞琳攜手蘇運瑩踢館《姐姐2》！！　放話「我們挺全能的吧」容祖兒：誰來我也沒怕

楊丞琳攜手蘇運瑩踢館《姐姐2》！！　放話「我們挺全能的吧」容祖兒：誰來我也沒怕

初二拜拜「白柴咬下供品雞屁股」 阿嬤狂擲笑筊！奴才道歉求原諒

初二拜拜「白柴咬下供品雞屁股」 阿嬤狂擲笑筊！奴才道歉求原諒

放閃日常！港男娶人形娃娃為妻　豪送iPhone還發全家福照：已當爸

放閃日常！港男娶人形娃娃為妻　豪送iPhone還發全家福照：已當爸

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【限時免運】東森寵物雲毛毛商城5折專區

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面