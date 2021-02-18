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認識6天「閃嫁丹麥男」被酸爆！台灣太太曝奮鬥史：我是正能量女神

▲台灣太太。（圖／翻攝自臉書／丹麥先生x台灣太太）

▲台灣太太自信地說，「真愛就是真愛」。（圖／翻攝自臉書／丹麥先生x台灣太太）

記者周亭瑋／綜合報導

網紅夫妻「丹麥先生x台灣太太」日前PO出影片，自爆兩人透過交友軟體搭上線，認識6天就閃婚的過程。然而，大票網友並不看好這段姻緣，甚至毒舌開嘲諷；對此，台灣太太高EQ回應，並寫下超勵志奮鬥史，直言「我用了7年的時間，很努力讓自己從醜小鴨變自己心中的女神。」

「丹麥先生x台灣太太」在臉書簡介指出，2021年1月12日兩人初次見面，15號約會，18號登記，「6天閃婚的丹麥台灣夫妻真愛閃婚日記。」同時也在YouTube頻道上曝光首支短片，僅3天時間觀看次數已破3.7萬。

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沒想到，影片引來許多撻伐、嘲諷聲浪，像是「丹麥先生小心...台灣女孩很會騙人的」、「這影片根本有點誤導大家對於異國婚姻的幻想，實質上要結婚並沒那麼容易啊」、「丹麥先生要好好保護自己啊」、「單親媽媽X健保爸爸」等。

▲結婚,夫妻（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

眼看評論一面倒吐槽她ㄈㄈ尺、愛洋腸、貪戀丹麥先生的國籍與錢財，台灣太太直言，「曾上過世界級潛能開發大師安東尼羅賓的課程之後，其實內在的狀態與能量，早足以應付這些事情了。台灣太太是正能量女神，只吸引好的能量。」

她坦言，「丹麥先生是我正式的第一段戀情，最後也成為我唯一摯愛的老公。因為我從小讀教會學校長大，19歲受洗成為基督徒，15歲簽了貞潔卡（拒絕婚前性行為），忙碌7年光陰都在工作，很多曖昧的感情最後都告吹，因此沒有談過正式的一段感情，也因為曾被渣男騙過、借過錢的經驗，讓我痛定思痛，決定要好好學習兩性感情的知識。」

台灣太太透露，自己花了7年時間，培養高情商、幽默、內涵，同時擁有自己的事業、健身模特兒的身材及好看的臉蛋，「這些我真的花了極大的努力，目的是要...有天我男神出現時，我可以成為他的女神。」當然，多國遊學及留學的經驗，也讓她對外國文化及思維感興趣，所以最後閃嫁外國人，連爸媽都不意外。

▲台灣太太。（圖／翻攝自臉書／丹麥先生x台灣太太）

▲她自爆，兩人見面三次就登記了。（圖／翻攝自YouTube／丹麥先生x台灣太太）

對於酸民質疑，要騙丹麥先生的錢財，她回擊道，「身為自己經商創業、經濟獨立、參加各種商會、去過世界各地旅行，堪稱事業女強人的本人在下，這個是最不會有疑慮的，單身7年的本人，已經證明了自己沒有男人可以活得很好；然而心中還是渴望一位可以支持、陪伴、照顧自己的男人，只是剛好透過Tinder，我找到了。」

最後，她也直呼，「非常感謝上帝，加上自身的努力，讓自己一切心中渴望，全部實現在我的現實生活當中。台灣太太在此，謝謝大家的關注。我要繼續找我老公撒嬌了，掰掰。」

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