大陸點名「劣跡網紅」名單！　官媒重炮轟：不值得同情必須抵制

▲人民網點名「劣跡網紅」。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸重拳整治劣跡藝人後，現在這把火要燒向網紅。大陸官媒《人民網》今日發表評論文章強調，「劣跡網紅」被封禁不值得同情。文章更點名一些網紅指，他們的復出必然需抵制。名單包括，「郭老師」、「辛巴」等曾被封禁的大陸網紅。

評論稱，劣跡網紅被封禁，沒有一個值得同情。近年來，直播行業繁榮，圓了很多草根的明星夢，但個別網紅卻倒行逆施，把圈子攪得烏煙瘴氣，劣跡網紅審醜審怪無下限的言行，帶歪了社會風氣，可惡可恨又可恥，封禁此類帳號是人心所向。

評論怒斥，網紅二驢早期直播因內容低俗、負能量滿滿被封號，後又因涉及直播售假被罰；網路音樂主播莉哥o3o，曾因侮辱大陸國歌事件被行拘；辛巴因售賣假燕窩被封號，解禁後單膝下跪向網友致歉，然而在復出當天就上演了一出威風八面的「封路」大戲；「郭老師」在被封號後先是用小號喊冤，一個月後又借助偽裝露頭，遮遮掩掩還幹著老本行；郭美美出獄沒多久改名郭宸溪，繼續糊弄看客。

文章稱，劣跡網紅穿個「馬甲」就能捲土重來，平台難辭其咎。改名字、戴面具、變聲器、借用他人直播間，類似伎倆網友都能一眼看穿，平台豈能視而不見。文章要求，平台不能為劣跡網紅「開綠燈」，「否則幾顆老鼠屎就會壞了一鍋粥」。

大陸有關部門近日印發「關於開展文娛領域綜合治理工作的通知」，其中明確指出，要加大對違法失德藝人的懲處，禁止劣跡藝人轉移陣地復出。