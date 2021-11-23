NASA女工程師找兼職打工！　370萬網崩潰：未來沒希望了

▲NASA正妹工程師找兼職工作引起熱議。（圖／翻攝自TikTok／sexybabypartygirl）



實習記者黃品臻／綜合報導

美國一名NASA女工程師透露自己正在尋找兼職工作，不少網友得知後都非常震驚，還有人哀嚎表示，如果連NASA的工程師都需要找兼差，是不是等於未來沒希望了，不過也有網友透露，在NASA工作就是公職，薪水並沒有外界想像得高。

據英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，在NASA德州休士頓太空中心擔任工程師的凱莉（Kelly），日前在TikTok上傳了一段影片，透露自己參加了蘋果和蒂芙尼（Tiffany & Co.）的兼職面試，並成功拿到了兩間公司的職缺，不過最後她選擇到蘋果打工，希望能好好享用員工折扣。

影片曝光後引起熱議，至今已有超過370萬的觀看次數，不少網友不明白為何凱莉在NASA工作還要找其他兼職，紛紛留言表示，「NASA也付不起高薪水嗎」、「如果連在NASA工作的人都需要第二份工作，我對我的未來沒有希望了」、「NASA工程師竟然在找蘋果跟蒂芙尼的兼職？我有聽錯嗎？」、「如果NASA的工程師都需要打工，那我只能嫁給有錢人了」。

對此，凱莉後來也解釋，會想找兼職工作，是因為想賺更多錢，才能更頻繁地回威斯康辛州探望家人。她也表示，很喜歡在NASA的工作，薪水也不錯，但因為房租很高，還有學生貸款、汽車貸款，因此想多賺一點錢，「我不是在找一份新的全職工做」。

此外也有網友透露，很多人都覺得在NASA工作很酷、很厲害，「但那基本上就是公職，薪水並沒有到非常多」。據求職引擎ZipRecruiter數據顯示，德州休士頓工程師的年薪平均為8萬7880美金（約新台幣244.2萬元），但全美工程師的年薪平均為9萬5114美金（約新台幣264.3萬元）。