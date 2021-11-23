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北影正妹增重10公斤參軍　加入火箭軍華麗轉身「東風快遞員」

▲商琳於北京電影學院畢業後，選擇投身軍旅，離開舒適圈。（圖／翻攝北青網）

▲商琳在北京電影學院的畢業照。（圖／翻攝北青網）

記者魏有德／綜合報導

北京電影學院畢業的22歲少女商琳畢業後沒有選擇從事演藝事業，反而順利考上北京市公務員，原以為就此開啟「鐵飯碗」人生，沒想到才入職兩個月，她便選擇投身軍旅，只為了跳脫大眾對女性的刻板印象，走出外界認為的「舒適圈」。

▲商琳於北京電影學院畢業後，選擇投身軍旅，離開舒適圈。（圖／翻攝北青網）

▲商琳不僅天生條件好，在校成績也十分優異。（圖／翻攝北青網）

和一般人不同的是，商琳參軍最大的障礙是體重太輕，體脂率不夠，從小吃不胖的她，想方設法為了增加體重，同時努力跑步健身。增重20斤（10公斤）的商琳今年正式加入火箭軍某訓練團新兵，成為一名「東風快遞員」。

▲商琳於北京電影學院畢業後，選擇投身軍旅，離開舒適圈。（圖／翻攝北青網）

▲商琳於北京電影學院畢業後，選擇投身軍旅，離開舒適圈。（圖／翻攝北青網）

據了解，商琳是北京電影學院的藝考生，身高約170公分的她擁有一頭亮麗長髮及一對迷人的電眼，先天條件相當適合畢業後踏入演藝圈。不僅擁有亮麗外表，商琳在校成績也十分優異，她曾獲得北京市優秀畢業生、校級優秀畢業生及全面發展獎學金一等獎等榮譽。

▲商琳於北京電影學院畢業後，選擇投身軍旅，離開舒適圈。（圖／翻攝北青網）

▲商琳正式加入解放軍火箭軍，成為一名東風快遞員。（圖／翻攝北青網）

令人意外的是，商琳考取了北京市公務員資格後，想要參軍證明自己的她，也成為北京市近年唯一一位公務員參軍的案例。對商琳而言，在校期間需要嚴格控制身材，不過，想要參軍得需要結實的身體條件，於是她便讓自己增重，擺脫纖細的體態，成功增胖10公斤，如願通過篩選，加入解放軍火箭軍。

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