正妹「化妝40分鐘」盛裝約會　男伴一看竟變臉！叫Uber把她趕回家

記者吳美依／綜合報導

外國網友妮基（Nikki Harding）精心打扮，準備出席約會對象的公司活動，光是化妝就花了40分鐘，只為了讓對方的朋友及同事留下好印象。未料，男伴根本不喜歡那套穿搭，當場變臉，還叫了一輛Uber，把她送回家，接著獨自出席活動。

▲妮基約會時被男友嫌棄「穿得太隆重」，當場被趕回家。（圖／翻攝TikTok@nikki.jabs）

活動前，2人先去了晚餐約會。男伴看見妮基穿了一件黑長袖、露肚臍的短版上衣，搭配粉色長褲、紅色風衣及黑色高跟鞋，忍不住用異樣眼光盯著看，他一開始被追問還假裝沒事，最後才強顏歡笑，吐出一句，「妳真漂亮。」

妮基詢問，「你是想說我打扮太過頭了嗎？如果我穿這樣出席，你會不會尷尬？你希望我回家換衣服嗎？」對方竟沉默不語。她感覺非常糟糕，於是下了最後通牒，「我要嘛就是穿這樣去，要嘛就不去了」，男伴竟然馬上回應，「那我可以幫妳叫Uber嗎？」

▲妮基在TikTok上濃妝和淡妝的影片。（圖／翻攝TikTok@nikki.jabs）



妮基透露，在2人約會的過去3周，男伴多次批評她的外表或穿衣風格，例如「妳幹嘛穿高跟鞋」、「妳化妝為什麼要那麼濃？我很喜歡妳自然的樣子」，甚至會直接要求不要穿得那麼講究，套件寬鬆的毛衣就行了。

妮基表示，「我真的很難過，因為我花了那麼多時間，想讓自己看起來美美的，但他卻叫Uber送我回家。誰會這樣做呀？」但她也慶幸，約會3周就看清對方的真面目。

許多TikTok網友看完妮基的故事後，都對男方的行為感到吃驚，「這是他在熱戀期的樣子，已經是最好的表現了，快逃啊！」、「他一定會來道歉並且乞求妳原諒，請不要聽他的。妳很漂亮，值得更好的。」、「幸好他那麼快就露出真面目。」

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