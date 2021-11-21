　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

73歲企業家遭爆「娶29歲正妹」！女主角出面回應：我好崩潰

▲▼網友爆料「企業家娶正妹」。（圖／翻攝「小紅書」）

▲網友爆料「企業家娶正妹」，女主角出面回應。（圖／翻攝「小紅書」）

記者柯振中／綜合報導

近日大陸網路出現一篇爆料，指稱廣東東筦73歲的企業家花了200萬元（人民幣，下同，約新台幣870萬元），娶了一位29歲正妹。對此，正妹出面反擊，合照的對象是外公，已經要求造謠者刪文，目前情緒十分崩潰。

綜合陸媒報導，一名名為「飛哥在東莞」日前爆料，有名73歲的企業家迎娶29歲的廣西大美女，光是禮金就花了88萬元（約新台幣382萬元），還加了88萬元（約新台幣382萬元）的兩房公寓以及一輛豪車。

▼網友爆料「企業家娶正妹」，花了大把金錢。（圖／翻攝「小紅書」）

▲▼網友爆料「企業家娶正妹」。（圖／翻攝「小紅書」）

消息在網路上迅速擴散，照片中的女主角也被搜出來，原來是一名微博博主，帳號名稱為「_Niki君_」。對於這項消息，「_Niki君_」出面表示，這張照片的來源是她本人，2018年12月29日曾在另一社交媒體發文，使用該照片當作貼文配圖。

「_Niki君_」澄清，根本沒有所謂的老少配，跟她拍照的人，其實是外公，因為外公遠從家鄉跑到上海，於是家人一起拍攝遊玩、紀念的照片，沒想到竟然被拿來造謠。

▼事實上，2人是祖孫關係，根本不是什麼老牛吃嫩草。（圖／翻攝「小紅書」）

▲▼網友爆料「企業家娶正妹」。（圖／翻攝「小紅書」）

「_Niki君_」已經蒐集證據，律師也要求，將所有影片、圖片下載下來，週一到公證處處理，才能成為合法證據，「但是真的特別崩潰，這種造謠一張圖的做法，我希望的行拘結果似乎不太可能。 甚至要求道歉刪除視頻和減少擴散也要找律師出具法律檔才能去和擴散平台溝通，我甚至要證明我和我外公的關係。」

「_Niki君_」崩潰說明，照片曝光後，丈夫的朋友、媽媽的朋友，以及她的朋友，全部跑來私訊，讓她覺得相當對不起親人，因為工作的緣故，導致家人傷心難過，「思緒很亂，寫得也不夠清晰，但我會嚴肅追責的。」

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►為什麼每餐都能減油80%？

ET快訊
小A辣驚傳分手四年男友！　本人4字回應了
北市葬儀社進駐公寓「辦喪事」　住戶控：我天天被招魂
快訊／知名紙雕師刺死超商店員　法院裁定羈押
烤肉店遇隔壁男穿「未發售限量球鞋」　抬頭一看是GD本人
快訊／新北街頭濺血！前男友大街攔人　夫妻遭恐怖攻擊
峮峮《飢餓》掩面爆哭　孫協志：妳很勇敢
「急凍最冷11度」時間曝　鄭明典一張圖：冷氣團衝向台灣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

73歲企業家遭爆「娶29歲正妹」！女主角出面回應：我好崩潰

當街追砍孕婦！他扯出腸子…用手掏內臟疑「找孩子」目擊者嚇傻

36歲男猝死家中！工時「每月26天上12小時」一查月薪超傻眼

雙11剁手月底吃土　拋售主戰場轉向大陸二手平台「閑魚」

香港立法會選舉下月舉行　林鄭：研究讓身處大陸港人在口岸投票

恆大汽車一個月增資兩次　想靠「新能源汽車」自救翻身

反擊立陶宛讓台灣設處！陸：兩國外交關係「降為代辦級」

影／彭帥公開現身了！「燦笑揮手」出席青少年網球賽開幕式

開放三胎無效！陸出生率創43年來新低　「負增長」恐提前到來

彭帥用餐影片曝光！環時總編胡錫進PO出2影片「強調」拍攝時間

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

迪麗熱巴穿低胸禮服走紅毯正翻！　工作人員「視線緊盯」看到呆住XD

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

搬家回台！岳父母送百萬車當禮物　韓國女婿「嚇到90度鞠躬」狂道謝

羅志祥復出！回歸前體重達「史上最胖」　「冒肥肚又老」：真的不行...每晚揪他運動操肌

他花132萬台幣買印尼全新透天厝　近學校、購物中心...生活機能超好

畢書盡「幼稚園就翹課」嚇壞全場　想拚二胎「希望都是女兒」：怕兒子像我...

低胸「剁鵝肉」21歲正妹曝光！　IG彎腰甜謝網友：生意更好了❤

女行人「沒走斑馬線」直接穿越 騎士急煞險撞上被嗆：騎那麼快

巷口竄機車！他急「跨線閃避」　逆衝對向車道...撞死無辜騎士

73歲企業家遭爆「娶29歲正妹」！女主角出面回應：我好崩潰

當街追砍孕婦！他扯出腸子…用手掏內臟疑「找孩子」目擊者嚇傻

36歲男猝死家中！工時「每月26天上12小時」一查月薪超傻眼

雙11剁手月底吃土　拋售主戰場轉向大陸二手平台「閑魚」

香港立法會選舉下月舉行　林鄭：研究讓身處大陸港人在口岸投票

恆大汽車一個月增資兩次　想靠「新能源汽車」自救翻身

反擊立陶宛讓台灣設處！陸：兩國外交關係「降為代辦級」

影／彭帥公開現身了！「燦笑揮手」出席青少年網球賽開幕式

開放三胎無效！陸出生率創43年來新低　「負增長」恐提前到來

彭帥用餐影片曝光！環時總編胡錫進PO出2影片「強調」拍攝時間

手排車沒P檔！他問「只拉手煞夠穩嗎？」網曝解答：還有這些可用

WTA不信任中方證據　國際網總：持續聯絡彭帥本人

快訊／知名紙雕師刺死超商店員　法院裁定羈押

馬祖國際藝術島主視覺由馮宇操刀　知名攝影師鄭鼎狂拍1000張照片

音樂祭10人慘死！踩踏暴動受害者「求償560億」　台上歌手一起被告

小A辣「不合就分手」疑情變4年男友！　網急關心…親回4字吐現況

75歲女攤商「倒車踩到油門」　果菜市場連翻碰碰聲響嚇壞人

紅牌冒險重機「最強黑馬現身」！超齊全電控系統海放YAMAHA一條街

吳俊偉沒想過連霸中繼王　球迷歡呼太嗨像退休

北市葬儀社進駐公寓「辦喪事」　住戶控：我天天被招魂

辣妹走路滑手機「遭噁男掀裙強抱」　壓地「猥褻1分多鐘」沒人救

大陸熱門新聞

男猝死家中！爆肝月薪超傻眼

當街追砍孕婦！他用手掏內臟疑「找孩子」目擊者嚇傻

水果代餐　女日喝3瓶「人間佳釀」亡

人妻遭家暴3年也不離婚：老公太帥了，我離不開他

彭帥公開現身！「燦笑揮手」出席球賽開幕

房間雜物崩塌！她被「衣物山」壓住詭異死亡

視帝挽緋聞小三走紅毯　老婆獨上陣露乳開腰復仇

彭帥用餐畫面曝光！環時總編胡錫進PO出2影片

反擊立陶宛！陸：兩國關係「降為代辦級」

73歲企業家遭爆娶29歲正妹！女主角回應

陸國企牛皮吹破　誇員工蓋7億個章

大陸官媒：統一後台灣每人年收入增2萬元台幣

癡情男狂追5年　正妹崩潰「當街下跪」

爸爸一人顧娃14天！女兒頂狂野新髮型媽崩潰洗1hr

更多熱門

相關新聞

騙宅男仙人跳逼簽本票正妹原來長這樣

騙宅男仙人跳逼簽本票正妹原來長這樣

自稱「天道盟太陽會」成員，年僅20歲陳姓女子組犯罪集團，用仙人跳方式誘騙網路宅男，冠上性侵或害人懷孕等理由逼簽本票，並用棍棒毆打。警方鎖定包刮2名少年共11人，依據成擒，這才發現，陳女的臉書正妹照，跟本人大胖妹身材完全不同，直呼真的是「照騙！」

24歲正妹參加派對　離奇陳屍街上

24歲正妹參加派對　離奇陳屍街上

色阿公對孫女性侵　竟稱：好奇中風能否勃起

色阿公對孫女性侵　竟稱：好奇中風能否勃起

馬尾正妹淋雨搭捷運超兇！她急回應

馬尾正妹淋雨搭捷運超兇！她急回應

E奶妹「徵陪逛耶誕城」！鄉民怒見1條件戰爆

E奶妹「徵陪逛耶誕城」！鄉民怒見1條件戰爆

關鍵字：

企業家正妹吃嫩草孫女

讀者迴響

熱門新聞

《我的祕密花園》歌手嫁總裁！淡出演藝圈9年宣布離婚

鄧佳華決裂連千毅！「下周一新工作報到」：我自由了

鄧佳華堅決離職　連千毅求償2千萬

即／不滿被勸戴口罩！男刺死超商店員

男星才發文喊劇終！　5天後「突發胃出血離世」

曾滿街穿「極度乾燥」外套！跌神壇關鍵曝

女生怕馬桶髒「半蹲上廁所」　泌尿女醫說母湯

快訊／連千毅「周一正式提告鄧佳華」來真的！

刺死超商店員！紙雕家「超狂背景起底」

好市多「黑五首日」精選商品先看！

子宮大量出血！徐若瑄「救治現況曝光」

冠軍跌破眼鏡！「懶癌末期患者」星座Top3

店員被活活刺死　蔡英文突發文！網一看灌爆：人民活該嗎

不吸菸也會得肺癌！醫點出危險因子

斷開謝和弦1年…Keanna認愛新對象

更多

最夯影音

更多
女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！

女幫一家8口鵝過馬路指揮交通　熱心扶小鵝被牠吼：duck不必！
迪麗熱巴穿低胸禮服走紅毯正翻！　工作人員「視線緊盯」看到呆住XD

迪麗熱巴穿低胸禮服走紅毯正翻！　工作人員「視線緊盯」看到呆住XD

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

沒被帶出門...妻出招露黑絲美腿　老公看了秒擔心：妳跟我一起去

搬家回台！岳父母送百萬車當禮物　韓國女婿「嚇到90度鞠躬」狂道謝

搬家回台！岳父母送百萬車當禮物　韓國女婿「嚇到90度鞠躬」狂道謝

羅志祥復出！回歸前體重達「史上最胖」　「冒肥肚又老」：真的不行...每晚揪他運動操肌

羅志祥復出！回歸前體重達「史上最胖」　「冒肥肚又老」：真的不行...每晚揪他運動操肌

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面