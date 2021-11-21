73歲企業家遭爆「娶29歲正妹」！女主角出面回應：我好崩潰

▲網友爆料「企業家娶正妹」，女主角出面回應。（圖／翻攝「小紅書」）



記者柯振中／綜合報導

近日大陸網路出現一篇爆料，指稱廣東東筦73歲的企業家花了200萬元（人民幣，下同，約新台幣870萬元），娶了一位29歲正妹。對此，正妹出面反擊，合照的對象是外公，已經要求造謠者刪文，目前情緒十分崩潰。

綜合陸媒報導，一名名為「飛哥在東莞」日前爆料，有名73歲的企業家迎娶29歲的廣西大美女，光是禮金就花了88萬元（約新台幣382萬元），還加了88萬元（約新台幣382萬元）的兩房公寓以及一輛豪車。

▼網友爆料「企業家娶正妹」，花了大把金錢。（圖／翻攝「小紅書」）



消息在網路上迅速擴散，照片中的女主角也被搜出來，原來是一名微博博主，帳號名稱為「_Niki君_」。對於這項消息，「_Niki君_」出面表示，這張照片的來源是她本人，2018年12月29日曾在另一社交媒體發文，使用該照片當作貼文配圖。

「_Niki君_」澄清，根本沒有所謂的老少配，跟她拍照的人，其實是外公，因為外公遠從家鄉跑到上海，於是家人一起拍攝遊玩、紀念的照片，沒想到竟然被拿來造謠。

▼事實上，2人是祖孫關係，根本不是什麼老牛吃嫩草。（圖／翻攝「小紅書」）



「_Niki君_」已經蒐集證據，律師也要求，將所有影片、圖片下載下來，週一到公證處處理，才能成為合法證據，「但是真的特別崩潰，這種造謠一張圖的做法，我希望的行拘結果似乎不太可能。 甚至要求道歉刪除視頻和減少擴散也要找律師出具法律檔才能去和擴散平台溝通，我甚至要證明我和我外公的關係。」

「_Niki君_」崩潰說明，照片曝光後，丈夫的朋友、媽媽的朋友，以及她的朋友，全部跑來私訊，讓她覺得相當對不起親人，因為工作的緣故，導致家人傷心難過，「思緒很亂，寫得也不夠清晰，但我會嚴肅追責的。」

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