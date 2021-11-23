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社會 社會焦點 保障人權

加入往生互助會「10年50萬」退款遭拒　理由超瞎！雲林婦怒告詐欺

記者蔡佩旻／雲林報導

國內往生互助會問題多，雲林縣斗六市兩名婦人日前向媒體投訴指出，向「台灣新世紀善良人際關係發展協會」每月2000元繳費10年，近期因疫情失業缺錢想依會規申請退費卻遭拒；遭投訴之協會理事長竟稱「錢都發給死人了，退費會倒會！」還向她建議直接提告。婦人憤而與其同上警局提告詐欺。

▲斗六兩名婦人十年前加入「台灣新世紀善良人際關係發展協會」分別繳出25萬、50萬會費，如今無法繼續繳納，想退費卻遭拒絕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗六兩名婦人十年前加入「台灣新世紀善良人際關係發展協會」分別繳出25萬、50萬會費，如今無法繼續繳納，想退費卻遭拒絕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗六一名吳姓婦人表示，10多年前在朋友介紹下，替媽媽和叔叔2人每月繳費共4000元，覺得就當成儲蓄，以後老人家過世也能有筆錢辦後事，至今10年多已付出50多萬元，因近期疫情爆發失業沒收入，無力負擔這筆支出，與另一名爸爸繳費10年的林姓婦人，想向互助會要求解約領回本金，卻遭拒絕。

吳、林姓婦人出示當初入會規定，「第五條，2個月未繳費喪失會員資格，其所繳納之金額可退還」，痛批往生互助會「台灣新世紀善良人際關係發展協會」現在不認帳，其中「滿十年要給會員的1萬元生日祝壽金」也都沒發，懷疑根本遭詐欺。

▲斗六兩名婦人十年前加入「台灣新世紀善良人際關係發展協會」分別繳出25萬、50萬會費，如今無法繼續繳納，想退費卻遭拒絕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲林姓婦人提著滿滿一袋繳費收據，想依會規提出退費，卻遭拒絕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

「台灣新世紀善良人際關係發展協會」現任李姓理事長表示，會成立約12年，於去年接任，目前約600名會員，每人每月繳費2000元，月收百餘萬發給往生會員的部分財務現況沒有問題。針對婦人要求公開帳目，李男則說，有質疑的會員可上警局提告，也建議婦人報警，在檢警司法把關下公開帳務的才有公信力。

李姓理事長解釋，「老人會是不是倒掉很多？就是因為循環不足，我們一退費，這個會一定會倒...」，強調不同意婦人退費要求，必須等會員往生才撥款，一但同意大家退費，整個往生互助會便陷入無法營運窘境，「這個會會倒」。

雲林縣社會處表示，「台灣新世紀善良人際關係發展協會」在2010年在內政部登記立案，為全國性社團，會址設於雲林縣斗六市八德里豐興路，現任理事長李亮璿已是第四任，任期從2020年的7月18日到2024年7月17日止。

▲斗六兩名婦人十年前加入「台灣新世紀善良人際關係發展協會」分別繳出25萬、50萬會費，如今無法繼續繳納，想退費卻遭拒絕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「台灣新世紀善良人際關係發展協會」入會說明，「第五條，2個月未繳費喪失會員資格，其所繳納之金額可退還」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


►聽Podcast #我在案發現場

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