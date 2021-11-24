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社會 社會焦點 保障人權

212路公車藏工程師襲胸狼　人夫見妻崩潰心痛：男人最大的無奈

記者張君豪／台北報導

臉書社團「我是南港人」23日晚間有網友發文指稱，台北市212號公車上出現一名工程師之狼，指控這名惡狼習慣動作是會假裝玩手機、然後乘女性乘客通過時提起手臂、手肘碰觸襲胸，爆料人指出，大部分的女性乘客都會認為是不經意碰觸、雖然被害人夫妻曾向公車業者反映，但業者告知他們並無公權力，被害人夫妻只好檢具監視器畫面向南港警方報案求助。

▲被害人透過臉書po文並報案指責涉嫌抬手肘刻意碰觸搭公車女性胸部的李姓工程師、並公布照片請民眾留心防範。（圖／記者張君豪番攝）

▲被害人透過臉書po文並報案指責抬手肘刻意碰觸搭公車女性胸部的李姓工程師、並公布照片請民眾留心防範。（圖／記者張君豪翻攝）

被害人今年7月30日向南港警方報案，並對被害人進行警詢筆錄，警方調閱監視器，確認當時公車上確實有一名身穿白色襯衫、深色長褲男子故意趁被害人經過時抬起手肘觸及對方胸部，警方循線擴大調閱監視器來去動線，確認是在南港區某公司上班的李姓工程師（41歲）警方完成兩造初步警詢後，依性騷擾防治法流程受理並函送士林地檢署。

▲被害人透過臉書po文並報案指責涉嫌抬手肘刻意碰觸搭公車女性胸部的李姓工程師、並公布照片請民眾留心防範。（圖／記者張君豪番攝）

▲被害人透過臉書po文並報案指責涉嫌抬手肘刻意碰觸搭公車女性胸部的李姓工程師、並公布照片請民眾留心防範。（圖／記者張君豪翻攝）

被害人先生po文感嘆：「身為男人最大的無奈，就是看著自己心愛女人的無助，除了陪伴好像也不能做什麼。」警方告知被害人夫妻，經調閱相關監視器紀錄，認定李男初步確有有性騷擾嫌疑，未來案件函送地檢署，會需要當事人出庭作證。

但後來被害婦人，因不想再出庭面對此人，也不希望對方留下案底，已於今年9月中旬撤告，但被害人夫妻po文，希望變態男可以因此受到警惕，並尊重女性的身體。被害女子指出：事後在公車上仍有看過該變態，但民眾能做的，只能跟他保持距離，民眾並上傳該男照片呼籲其他通勤女醒小心。

南港警方呼籲：性騷擾慣犯常趁人潮擁擠，以身體刻意碰觸被害人私密部位，如隱忍不報案，對方性騷擾行為會變本加厲，甚至進一步做出不法行為，所以民眾倘若遭遇類似行為請立即報警，絕不可姑息。

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