新店男離家門5步「中4槍亡」！給妻「最後的飲料」打翻了

記者陳以昇、陳羿妏／新北報導

新北市新店區一名何姓男子今（22日）上午8時許送完小孩上學返家，於家門口遭人埋伏槍擊4槍，送醫搶救後，仍是宣告不治。對此，《東森新媒體ETtoday》稍早重返現場，發現死者何男被槍擊後倒下的位置，其實僅距離家門口五步，濕漉漉的階梯仍能看到血跡，且有兩杯原本要買給妻子的飲料，也都打翻在階梯上。

▲新店何姓男子遭槍擊身亡，《東森新媒體ETtoday》稍早重返現場。（圖／記者陳以昇攝）

據悉，45歲何男平時做咖啡豆生意，清晨送小孩上學後，約8時許返家，不料，正當他開門準備進入家中時，卻遭嫌犯從背後近距離開槍，犯案過程不到10秒鐘，鄰居聽聞聲響外出查看，驚見何男倒地，一度以為他是中風路倒，趕緊通知何妻出來並報案。事後經檢傷，何男身中4槍，警方亦在現場找到4枚彈殼。

▲階梯上仍有血跡。（圖／記者陳以昇攝）

對此，《東森新媒體ETtoday》稍早重返現場，死者何男被槍擊後倒下的位置，其實僅距離家門口五步，濕漉漉的階梯仍能看到血跡，且有兩杯原本要買給妻子的飲料，也都打翻在階梯上。另外，報案的鄰居向記者透露，他當下聽到兩三槍後查看，曾目擊死者頸部冒出大量鮮血。

▲何男本來要買給妻子的飲料。（圖／記者陳以昇攝）

目前警方已透過監視器畫面，鎖定行凶的銀色車輛，惟該車已離開新店區，經調閱車籍資料、附近監視器畫面，已通知林姓女車主到案說明。據了解，槍手為一名男性，稍早槍手犯案後畫面也曝光，只見他穿著顯眼的紅藍上衣、戴黑色口罩，做案後雙手插口袋小跑步上車。至於詳細事發情形，仍有待調查釐清。

▼槍擊殺手正面曝光。（圖／記者陳以昇翻攝）