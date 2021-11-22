▲新北市圖林口分館「有溫度的書展」，借書送暖暖包暖手也暖心。（圖／新北市立圖書館提供）

記者郭世賢／新北報導

「冷氣團」來了！又濕又冷！新北市立圖書館林口分館特別推出「有溫度的書展」，陪大家取暖，即日起只要到林口分館借閱書展書籍，便送你暖身茶包，借閱10本書再加送暖暖包，讓大家可以泡一杯熱茶，找個最舒服的姿勢，閱讀一本有溫度的書，暖手、暖身又暖心。

天氣冷颼颼，新北市立圖書館林口分館特別推出「有溫度的書展」，為大家挑選了適合冬天閱讀的暖心作品，有充滿感動的舊日往事、扣人心弦的塵封記憶、溫暖動人的溫情故事、還有療癒暖心的心靈小品等。

泡一杯熱茶，挑一兩本喜歡的書閱讀，即使屋外寒風冷雨，溫暖也會從書本傳遞到心靈深處。即日起只要到林口分館借閱書展書籍，便可兌換暖身茶包，借閱10本書再加碼送暖暖包，邀大家一起看好書，從心祛寒，溫暖身心靈。

林口分館主任黎育成表示，閱讀，可以溫暖心靈，為了讓大家能在冬天過得充實而溫暖，林口分館同時推出「冬日閱讀集點大放送」活動，即日起到12月底止，只要到林口分館、林口西林圖書閱覽室、以及八里分館單次借滿10本書以上，便可集點參加抽獎活動。

黎育成說，集滿4點即可兌換抽獎券1張，獎項包括全聯1000元禮券、有電動牙刷、LED檯燈、調理機、及體重計等，歡迎大家一起用閱讀對抗寒流低溫，真正成為有溫度的人。詳細活動資訊及參加方式請至「新北市立圖書館」網站查詢，洽詢電話：02-2609-1417。

【更多新聞】

獨／孫道存長眠金寶山 孫氏家族墓園《ETtoday》獨家曝光



她接種莫德納8天後腦栓塞險死 治療4個月仍左半邊不聽使喚

半夜摸上船偷錢失風 憤怒漁工扒光他衣服壓制報警

醉男派出所門口凌空大撒幣 刑警「合法順走」不料最後這招栽了

郭台銘接駕！北港媽鐵路環島祈福 首站「駐駕新北3天」佑平安