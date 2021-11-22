新北文基會攜手國泰慈善基金會　看見新住民《成長進行式》特映會

▲新北市政府副秘書長朱惕之（右4）、新北市文化基金會執行長林芥佑（右5）、國泰慈善基金會項明仁經理（右3）、中央廣播電台總台長張正（右2）、獨立評論在天下頻道總監廖雲章（右1）。（圖／新北市文化基金會提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新住民子女的活力！新北市政府推動2030新住民10年願景，致力創造更友善新住民的環境看見新北市。國泰慈善基金會、新北市教育局與新北市文化基金會共同合作拍攝《成長進行式》紀錄片，自2020年開始籌備開拍，歷時1年完成，昨（21）日在府中15舉行特映會，邀請紀錄片主角們一同觀影，看見彼此的成長故事。

《成長進行式》紀錄片始於國泰慈善基金會、新北市政府教育局與新北市文化基金會合作推動的「皇冠海岸新住民子女培力計畫」，以新北市的新住民子女校園生活為主題，四位導演走進北海岸10所學校，此計畫讓新北市北海岸10所國中小，雙溪高中、金山高中、萬里國中、三芝國中、牡丹國小、野柳國小、石門國小、老梅國小、三芝國小、吉慶國小辦理社團課程。

▲陳志漢導演（右1）拍攝的野柳國小邱詩語一家人，特別於映後感謝媽媽的辛勞。

紀錄片主角之一的蕭慈芸，從小在柬埔寨長大，來到台灣經歷不少文化適應，所幸在吉慶國小的社團活動找到自信，來自柬埔寨的媽媽同樣在學校的多元文化課程擔任講師，一起在吉慶這個大家庭成長。今天母女兩人來到府中15放映院觀影，透過紀錄片近距離看見彼此的身影，表示非常感動。

石門國小的鄭智擎也和家人前往觀影，紀錄片中他參加學校的越南文課程，希望透過越南文導覽，將石門獨特的自然生態介紹給更多人認識。野柳國小的邱詩語，和阿嬤、媽媽、兩個姐姐，一家五口來到府中15參加特映會，映後座談時大女兒特別感謝媽媽從菲律賓來到台灣學習語言的辛苦。

▲《成長進行式》特映會於府中15紀錄片放映院首映。

新北市文化基金會執行長林芥佑表示，「皇冠海岸新住民子女培力計畫」就是鼓勵校園成立新住民文化社團，讓新二代發揮他們的才藝並且得到肯定。導演們把計畫推動帶來的各項改變忠實記錄下來，看著主角們更加意識到自身擁有著雙重文化的特色和優勢，觀眾彷彿跟著這些過程，看見願景背後一個個動人的生命故事。

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