徐國勇：警臨檢查獲「車上有球棒」可扣留　有背景者將建檔註記

記者張君豪、柯沛辰／台北報導

內政部長徐國勇22日表示，鑑於全台近來發生多起「球棒隊」暴力事件，警員行動載具將增列「球棒」註記，未來只要臨檢查獲民眾車內有刀械、球棒或其他危險物品，得依警執法扣留並註記，而且有幫派背景者將特別建檔，若其後續涉及鬥毆、傷害或殺人未遂等，攜帶球棒可能被視為有預謀犯罪意圖，並提供給檢方作為聲押、起訴及法院量刑參考。

徐國勇22日下午赴刑事局視察全國掃黑專案成果，並在警政署長陳家欽、刑事局長黃嘉祿陪同下召開記者會。針對全台近期數起暴力事件，徐國勇表示，已要求警政署，未來警方臨檢發現車內有刀械、球棒、或其他危險物品，得依警職法第21條扣留；若無正當理由攜帶者，則依社維法第63條第1項第1款移送簡易庭裁處。

徐國勇指出，若攜帶球棒者無犯罪行為，但有暴力、詐欺、地下錢莊、幫派組織背景，將特別建檔註記，後續若參與鬥毆、傷害或殺人未遂等，其攜帶球棒或危險物品將被視為有預謀犯罪意圖，除依相關罪嫌移送，註記資料也將併案提供給檢察官作為聲押、起訴及法院量刑參考。

▲徐國勇強調，未來臨檢查獲車上有球棒可扣留，相關背景者將建檔註記。（圖／記者張君豪翻攝）

徐國勇強調，媒體稱這些暴力滋事者是「棒球隊」，但這些人持球棒打人，應該稱作「球棒隊」才對。針對街頭這些「強凌弱」、「眾暴寡」的鬥毆案件，警方將嚴正執法，並向上溯源、擴大偵辦，未來M-ploice也會把「球棒」增列至危險物品的註記，絕不容許任何不法分子挑戰公權力。

為了嚇阻幫派組織犯罪，警政署在台灣高檢署指揮行動下，進行全國同步掃黑行動，自11月15日迄今在全國各地檢署指揮下，查獲25個犯罪組織、幫派成員182人；包含前陣子新竹三環幫派以佛祖車陣頭歡送警分局長，挑釁公權力，警方依法究辦，並瓦解幕後從事跨國詐欺犯罪集團，扣押新台幣2250萬餘元。

▼徐國勇22日下午到刑事局視察掃黑成果。（圖／記者張君豪翻攝）

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