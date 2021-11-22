車上有球棒警將註記　前外交官曝2擔憂：球迷隨身帶球棒很合理吧

<br>

記者趙蔡州／綜合報導

近期治安事件頻傳，內政部長徐國勇22日表示，未來警方在民眾車上發現球棒，將予以相關註記，後續若涉及傷害等刑案，資料將供給檢方聲押、起訴及法院量刑之參考。對此，曾任外交官的時代力量國際部主任劉仕傑認為，他經常帶孩子去打棒球，後車廂都會放球棒，「很擔心我會因為這樣被註記」。

劉仕傑22日晚間在臉書表示，雖然政府硬起來對抗組織犯罪是好事，但是「發現車上置有球棒者，警方將予以做相關註記」，讓他擔心是否會有執行層面的問題。

他指出，由於自己喜歡去棒球打擊場，享受揮棒的快感，情況可以的話，都會帶球棒跟打擊手套，「如果是喜歡棒球的朋友在去球場或打擊場途中，因為自備球棒而被臨檢，這樣會被註記嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也常帶小孩去打棒球，因此後車廂常會放著球棒，「很擔心我會因為這樣被註記」、「警方以後臨檢時該如何認定黑道，可能很頭痛了」、「身為一個棒球迷，隨身帶著球棒也是很合理的吧」。

▲劉仕傑表示，他喜歡打棒球，經常會帶球棒出門，「這樣會被註記嗎」。（圖／翻攝自劉仕傑臉書）

徐國勇22日表示，未來警方臨檢發現車內有刀械、球棒、或其他危險物品，得依警職法第21條扣留；民眾無正當理由攜帶者，依社維法第63條第1項第1款移送簡易庭裁處。

此外，若民眾無犯罪行為、但昔日資料有涉及暴力鬥毆、詐欺、參與地下錢莊、幫派組織背景者，警方資料庫將建檔註記列管。民眾如果曾遭警方註記攜帶危險物品，若未來發生鬥毆暴行，其攜帶球棒行為，將可能有預謀犯罪意圖，警方將提供註記資料併案提供檢察官聲押、起訴、及未來法院量刑之參考。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘