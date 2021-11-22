　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

車上有球棒警將註記　劉仕傑曝2擔憂：球迷隨身帶球棒很合理吧

記者趙蔡州／綜合報導

近期治安事件頻傳，內政部長徐國勇22日表示，未來警方在民眾車上發現球棒，將予以相關註記，後續若涉及傷害等刑案，資料將供給檢方聲押、起訴及法院量刑之參考。對此，曾任外交官的時代力量國際部主任劉仕傑認為，他經常帶孩子去打棒球，後車廂都會放球棒，「很擔心我會因為這樣被註記」。

劉仕傑22日晚間在臉書表示，雖然政府硬起來對抗組織犯罪是好事，但是「發現車上置有球棒者，警方將予以做相關註記」，讓他擔心是否會有執行層面的問題。

他指出，由於自己喜歡去棒球打擊場，享受揮棒的快感，情況可以的話，都會帶球棒跟打擊手套，「如果是喜歡棒球的朋友在去球場或打擊場途中，因為自備球棒而被臨檢，這樣會被註記嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也常帶小孩去打棒球，因此後車廂常會放著球棒，「很擔心我會因為這樣被註記」、「警方以後臨檢時該如何認定黑道，可能很頭痛了」、「身為一個棒球迷，隨身帶著球棒也是很合理的吧」。

▲▼車放球棒將被警註記　劉仕傑：棒球迷隨身帶球棒很合理吧。（圖／翻攝自劉仕傑臉書）

▲劉仕傑表示，他喜歡打棒球，經常會帶球棒出門，「這樣會被註記嗎」。（圖／翻攝自劉仕傑臉書）

徐國勇22日表示，未來警方臨檢發現車內有刀械、球棒、或其他危險物品，得依警職法第21條扣留；民眾無正當理由攜帶者，依社維法第63條第1項第1款移送簡易庭裁處。

此外，若民眾無犯罪行為、但昔日資料有涉及暴力鬥毆、詐欺、參與地下錢莊、幫派組織背景者，警方資料庫將建檔註記列管。民眾如果曾遭警方註記攜帶危險物品，若未來發生鬥毆暴行，其攜帶球棒行為，將可能有預謀犯罪意圖，警方將提供註記資料併案提供檢察官聲押、起訴、及未來法院量刑之參考。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►GORE-TEX仙女色外套現省3360元！

ET快訊
花70元抽中2000萬豪華宅　他驚呼：一生最幸運
「懲戒名單」遠東被開第一槍？　國台辦：廣大台商要明辨是非
快訊／台北慶泰大飯店宣布12／15結束營運
一天不限一顆蛋！醫曝「這吃法」膽固醇狂降18%　
「知名壽喜燒店」喊漲！一餐至少貴40元
快訊／新店帽T殺手「行刑式」奪命　犯案車停在IKEA停車場
大S曾對汪小菲發怒「我的人生都隨你」！　連吃飯都起爭執
車有球棒會被警政系統註記？徐國勇說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台帛航班掛零外交面子盡失　華航晚間宣布：12月有6來回航班

MoMo壽喜燒喊漲！一餐至少貴40元「假日＋50」　網哀號：CP值沒了

車上有球棒警將註記　前外交官曝2擔憂：球迷隨身帶球棒很合理吧

【英語多益通】布蘭妮自由了！被「剝削」 英文怎麼說

「小雪節氣」5生肖運氣大旺！屬兔主動幫助人，大錢小錢滾滾來

他檢舉同事收回扣「反被搓湯圓」　網友全搖頭：工作沒了

第58屆金馬獎11／27登場　myVideo線上直播免費看

北部市區已降到14度！入夜急凍伴隨大雨　高山有機會降雪

單孔雙向可通行機車　蘇花改仁水隧道摘傑出工程「金路獎」

穿性感戰袍「蜜臀對門口」　男友一進門慘了！妹子連哭4小時

中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了

黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

5千萬隻螃蟹大軍「爬滿地遷徙」　多到像假的！澳洲建橋封路18天

勸戴口罩遭刺殺店員最後身影曝　父親心碎：為何上個班就丟了命

花1個月終找到「卡石縫失蹤山友」　跑山獸見遺體嘆：不要忽略壞天氣

地勤裝卸人員一次整理45個行李　貨艙空間小＋全程彎腰超耗體力

2m蟒蛇把家貓吃掉！躲進天花板　專家徒手拉出「飼主看蛇肚心碎」

巷口竄機車！他急「跨線閃避」　逆衝對向車道...撞死無辜騎士

台帛航班掛零外交面子盡失　華航晚間宣布：12月有6來回航班

MoMo壽喜燒喊漲！一餐至少貴40元「假日＋50」　網哀號：CP值沒了

車上有球棒警將註記　前外交官曝2擔憂：球迷隨身帶球棒很合理吧

【英語多益通】布蘭妮自由了！被「剝削」 英文怎麼說

「小雪節氣」5生肖運氣大旺！屬兔主動幫助人，大錢小錢滾滾來

他檢舉同事收回扣「反被搓湯圓」　網友全搖頭：工作沒了

第58屆金馬獎11／27登場　myVideo線上直播免費看

北部市區已降到14度！入夜急凍伴隨大雨　高山有機會降雪

單孔雙向可通行機車　蘇花改仁水隧道摘傑出工程「金路獎」

穿性感戰袍「蜜臀對門口」　男友一進門慘了！妹子連哭4小時

《魔法阿媽》23年前扮天心拚性感！與文英阿姨並列「梗圖天后」

虎斑貓想陪上廁所擠出「憂鬱臉」　奴才傻眼：為什麼不用手？

減重醫師分享3種「低熱量宵夜」　吃得飽、不會胖還能助眠

柯文哲3子女都不想結婚！　陳佩琪曝背後原因

影／女主角往後摔...俊昊「沒有抱緊」第一反應網笑翻

葉元之爆公投說明會「有吃又有拿」　張宏陸：小貼心未違反規定

新北市圖林口分館「有溫度的書展」　借書送暖暖包暖手也暖心

疫情衝擊！42年歷史台北慶泰大飯店宣布12／15結束營運

「懲戒名單」遠東被開第一槍？　國台辦：廣大台商台企要明辨是非

新北文基會攜手國泰慈善基金會　看見新住民《成長進行式》特映會

防疫期間還賣淫！基隆女號稱「E Cup單親媽」　警逮到本人傻眼了

生活熱門新聞

曾滿街穿「極度乾燥」外套！跌神壇關鍵曝

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

印度神童預言4災難！同門女占星師點頭：這時恢復正常

說好進軍AV界！鄧佳華揭真相「一直貶低我」

PTT認證「正妹數學老師」近況曝光！推咖啡5天募到26萬元

被洗1星！勝王推2新品一碗3千　網讚超值

女生怕馬桶髒「半蹲上廁所」　泌尿女醫說母湯

LINE免費貼圖來了！　8款快下載

快訊／2縣市大雨！今晚急凍探12度　全台降溫時間出爐

北醫大期中考　被爆集體作弊爭議

醫揭原因：再選一次，我還是不會想AZ混打莫德納

台中供五停二後最大停水區域看這裡

明天是小雪！6大禁忌曝光　命理師：恐誘發中風

高職董座斥學生蹲地上像妓女！教育部回應了

更多熱門

相關新聞

徐國勇：查獲車上有球棒　警政系統將註記

徐國勇：查獲車上有球棒　警政系統將註記

內政部長徐國勇22日表示，鑑於全台近來發生多起「球棒隊」暴力事件，警員行動載具將增列「球棒」註記，未來只要臨檢查獲民眾車內有刀械、球棒或其他危險物品，得依警執法扣留並註記，而且有幫派背景者將特別建檔，若其後續涉及鬥毆、傷害或殺人未遂等，攜帶球棒可能被視為有預謀犯罪意圖，並提供給檢方作為聲押、起訴及法院量刑參考。

車有球棒會被警政系統註記？　徐國勇澄清：攜帶者有暴力、幫派背景才會

車有球棒會被警政系統註記？　徐國勇澄清：攜帶者有暴力、幫派背景才會

「棒球隊」引治安恐慌　徐國勇：正名「球棒隊」

「棒球隊」引治安恐慌　徐國勇：正名「球棒隊」

「球棒私刑團7煞」敗壞治安！警撇電擊凌虐與高雄無關

「球棒私刑團7煞」敗壞治安！警撇電擊凌虐與高雄無關

《跟騷法》三讀　內政部半年完成員警教育訓練

《跟騷法》三讀　內政部半年完成員警教育訓練

關鍵字：

球棒徐國勇

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新店男送完小孩遭槍擊身亡　侯友宜下令：全力緝凶

快訊／大S、汪小菲協商離婚！

資深男星在家暈倒「糖尿病併發過世」享壽74歲

全程不到10秒！咖啡豆進口商家門遇埋伏「槍決慘死」

大S「兒女處境很尷尬」被汪小菲狂踩底線！

曾滿街穿「極度乾燥」外套！跌神壇關鍵曝

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

黑社會3寶人妻控「被迫淪法院高層玩物」

大S訴請離婚關鍵原因！汪小菲頻失控

《我的祕密花園》歌手嫁總裁！淡出演藝圈9年宣布離婚

大S官宣離婚…張蘭秒開直播：可憐我兒子

鄧佳華新公司是「桃園電子大廠」

60秒快閃搶百貨公司　80人搭25車逃逸畫面曝

印度神童預言4災難！同門女占星師點頭：這時恢復正常

快訊／連千毅正式提告鄧佳華！

更多

最夯影音

更多
中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了

中職英雄救美！斷棒射向小龍女 隊長5秒神救援被讚爆：可以嫁了
黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

黃子佼.孟耿如寶寶性別揭曉..「是粉氣球」!　她遭氣球皮打臉超爆笑XD還先抱經紀人

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

八家將抓鬼！民宅裡抓到押出來　發現有狀況...樹林裡狂奔抓一堆

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

鄧佳華不願被當丑角堅決離職！　連千毅下令封殺：違約金兩千萬

5千萬隻螃蟹大軍「爬滿地遷徙」　多到像假的！澳洲建橋封路18天

5千萬隻螃蟹大軍「爬滿地遷徙」　多到像假的！澳洲建橋封路18天

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面