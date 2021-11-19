歷時6年《跟騷法》終於三讀　內政部：半年內完成員警教育訓練

▲內政部長徐國勇。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院19日三讀通過《跟蹤騷擾防制法》，規定8類跟騷行為樣態、事先防範措施、事後處罰行為人的罰則等3大重點，最重刑責可關5年；內政部透過新聞稿表示，將儘速在半年內完成員警執行新措施的教育訓練，以及配套子法的訂定，未來將整合公私部門力量，落實推動相關工作，同時也將於新法施行3年內，針對實務執行狀況提出研析報告，持續檢討精進，共同打造國人更放心的生活環境。

內政部長徐國勇今天透過新聞稿表示，感謝在朝野黨團、民間團體通力合作下，歷經6年多努力，《跟蹤騷擾防制法》終於通過；內政部對於被害經歷深感遺憾，不斷改善防制跟蹤騷擾計畫等措施，並積極著手相關法案立法工作，雖然上屆立法院屆期不續審，但警政署持續檢討草案，以實務經驗聚焦高危險案件，以期更實質對被害人達到保護效果，今天這項法案的通過除回應國人的期待外，未來也將滾動調整修正，期盼降低被害風險，讓國人生活更安穩。

針對修法重點，內政部說明，本次院會通過的《跟蹤騷擾防制法》將於公布後6個月施行，法案採世界各先進國家立法模式，將該類行為視為犯罪，警察獲報後，可即時展開刑案偵查，發動拘捕、搜索、移送、建請聲押等刑事強制處分，並有警察書面告誡及法院核發保護令狀制度，周延被害人保護，藉由完善立法，補足性別暴力防制的最後一塊拼圖。

《跟蹤騷擾防制法》明定跟蹤騷擾，是對特定被害人反覆或持續為違反其意願，且與性或性別有關之8大類行為，如監視、跟蹤、盯哨、守候、威脅、辱罵、歧視、用電子通訊設備干擾、要求約會等，使心生畏怖，足以影響日常生活或社會活動。

該法明定，跟蹤騷擾行為為告訴乃論，得處1年以下有期徒刑或併科新臺幣10萬元以下罰金，如有攜帶凶器或其他危險物品，加重處5年以下有期徒刑或併科新臺幣50萬元以下罰金；違反保護令者，得處3年以下有期徒刑或併科新臺幣30萬元以下罰金。

該法規定，為保護被害人安全，警察除得啟動犯罪調查、發動相關刑事強制處分外，並同時以書面告誡犯罪嫌疑人；如經告誡後再犯者，法院得核發保護令；行為人如有攜帶凶器、其他危險物品或違反保護令，而有反覆實行之虞者，法院並得預防性羈押。