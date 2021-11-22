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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

車有球棒會被警政系統註記？　徐國勇澄清：攜帶者有暴力、幫派背景才會

▲第二場公投綁大選公投意見發表會，反方代表徐國勇戴「四個不同意」口罩。（圖／記者林敬旻攝）

▲內政部長徐國勇。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜冠霖／台北報導

近來發生多起行車糾紛持球棒毆人事件。內政部長徐國勇今（22日）表示，警政署將全力打擊犯罪，未來若查獲車上有球棒者將於警政系統註記。讓民眾困惑是否車上放球棒就會被登記。徐國勇稍早澄清，當警方臨檢發現車內有刀械、球棒、其他危險物品，且攜帶者有暴力、詐欺、地下錢莊、幫派組織背景者，才會予以註記。

有關稍早於刑事局的記者會中提及「警方臨檢發現車內有危險物品將進行註記」的部分，徐國勇表示，為避免誤解，進一步向大家說明，唯有當警方臨檢發現車內有刀械、球棒、或其他危險物品，且攜帶者有暴力、詐欺、地下錢莊、幫派組織背景者，才會予以註記，「對於一般民眾進行棒球運動等並不會註記，請民眾不用擔心。」

對於近期的治安事件，徐國勇指出，警政署已通令要求各警察局遇案迅速啟動快打警力到場，以現行犯逮捕移送法辦，另向上追查幕後集團所從事不法犯罪行為，查扣不法犯罪金流。

徐國勇表示，本次全國性同步打擊幫派犯罪專案行動，自11月15日起，在全國各地檢署指揮下對幫派犯罪組織所經營賭場、詐欺機房、網路賭博、販賣毒品等場所加強搜查，出動警力逾3,000人次，查獲25個幫派犯罪組織，幫派成員182人，並查扣不法金流、各式槍枝、毒品等，對於清剿幫派犯罪有相當程度的震懾效果。

徐國勇指出，警政署將持續加強從幫派犯罪組織人流、金流及從事不法行業厲行系統性掃黑，斬草除根，讓民眾生活更加安心。

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