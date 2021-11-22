聲樂家簡文秀捐國北教大2000萬　創「若竹菁英學苑」培育藝術人才

▲聲樂家簡文秀捐贈國立台北教育大學2000萬元創設「若竹菁英學苑」培優育才。（圖／國立台北教育大學提供）



文／中央社

國際知名聲樂家、國立台北教育大學傑出校友簡文秀今天捐款新台幣2000萬元，助國北教大創設「若竹菁英學苑」，培育藝術設計、文化創意等領域的人才。

國立台北教育大學今天舉行捐贈暨若竹菁英學苑揭牌儀式，聲樂家簡文秀與夫婿億光電子工業股份有限公司董事長葉寅夫、教育部長潘文忠、台北教育大學校長陳慶和等人出席。

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陳慶和指出，校友簡文秀不僅是優秀的藝術家，更擁有寬廣的胸懷、無私的大愛，長期回饋國北教大各項資源，除了捐贈全彩LED顯示屏、LED燈具，更捐款創設若竹菁英學苑，助學校培育優異或具潛能學生成為頂尖人才。

陳慶和提到，若竹菁英學苑將優先針對藝術設計、文化創意、數位設計、運動競技等4大領域培育具潛能的學生，並延攬優秀師資，同時也會著重品格教育，希望培育如青竹般恬淡、正直、自律、堅毅、超然卻不傲然的菁英。

潘文忠表示，簡文秀不僅是國際知名的聲樂家，更支持音樂、聲樂等藝術人才的培育，「人美、聲音美、心更美」，希望在簡文秀的拋磚引玉下，號召更多企業界共同支持，讓台灣的教育更好。

簡文秀提到，自己付出的只是一點小小的心意，希望給予學弟妹更多支持與協助，教育是一條很漫長的道路，希望藉由自己的拋磚引玉，能夠號召更多公益人士一同響應，也期許學生除了培養專業能力，也要具備好的品格。