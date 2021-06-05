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快訊／國北教大「保全人員確診」！校內緊急通知信曝光

▲▼ 國北教大。（圖／ETtoday資料照）

▲國立台北教育大學。（圖／ETtoday資料照）

記者崔至雲／台北報導

校園確診案例頻傳，《ETtoday新聞雲》接獲到讀者提供資料指出，國立臺北教育大學今（5日）晚上10時30分發信給全校師生，信中說明校內一名保全人員4日下午接到台北市衛生局通知，為新型冠狀病毒肺炎確診個案。因該員於5月31日接受快篩為陽性後，已立即被安置於防疫旅館隔離，未再進入校園。而校方也在1日完成環境清消。

通知信全文如下：
本校一名保全人員4日下午接到臺北市衛生局通知，為新型冠狀病毒肺炎確診個案。因該員於5月31日接受快篩為陽性後，已立即被安置於防疫旅館隔離，未再進入校園。校方獲悉消息後，即召開多次緊急應變會議，採行應變措施如下:

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一、初步匡列該員前一週到校上班日的接觸人員(以其他保全人員和校外廠商為主)，要求立即至醫院進行快篩，並於最後接觸日算起14天內，不得進入校園。目前已匡列之接觸人員快篩結果皆為陰性。

二、6月1日立即請清潔公司完成環境清消，包括警衛室、入口帳棚和通道、車道、收發室，清潔人員休息室、行政大樓一樓全區及保全每日巡查路線之燈源開關等。

三、與確診者密切接觸者名單，尚待衛生局進行正式疫調後匡列，再按規定隔離。若師生同仁於5月23日至30日期間，有至校門口警衛室停留或與保全人員互動密切(如共同用餐或曾面對面15分鐘以上接觸等)，請先居家進行自主健康管理，不要到校，並主動通報本校24小時防疫專線(02-27332840或衛生保健組(分機82048、82248)，以協助後續疫調及進行健康管理追蹤。

四、全體教職員工生若出現相關症狀如發燒、咳嗽、腹瀉、嗅味覺異常或呼吸道症狀，請主動與當地衛生局聯祭，或撥1922，依指示方式做速就醫，前往就醫時禁止搭乘大眾運輸工具就醫時應主動告知醫師接觸史、旅遊史和居住史。

五、國內疫情尚未趨緩，建請全體教職員工生持續配合政府與學校各項防疫措施，留意自身健康。學校已啟動相關輔導、關懷機制，如有恐懼或不安，可聯餐學務處心輔組(分機85111-85117)，全體教職員工生攜手努力正向抗疫。

六、本案處理進度、相關因應措施會持續追蹤及更新。

▼校方發信通知全校師生防疫緊急公告 。（圖／讀者提供）

▲▼ 國北教大一名保全確診 。（圖／讀者提供）
 

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