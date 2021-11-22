糖尿病照護的現在與未來　糖尿病照護研討會台南登場

▲台灣基層糖尿病協會舉辦「糖尿病照護的現在與未來」冬季會暨學術研討會，邀請全台醫療人員共襄盛舉，台南市長黃偉哲、衛福部國健署長吳昭軍到場致詞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台灣基層糖尿病協會21日首度至香格里拉台南遠東國際大飯店舉辦「糖尿病照護的現在與未來」冬季會暨學術研討會，邀請全台醫療人員共襄盛舉，會議中針對糖尿病及慢性病議題進行交流及學術分享。

▲衛生福利部國民健康署吳昭軍署長致詞。

開場由衛生福利部國民健康署吳昭軍署長說明我國糖尿病初期預防與疾病管理；衛生福利部健康保險署南區業務組林純美組長講解目前糖尿病照護模式及未來規劃。針對醫療與社會照護資源整合運用等重要議題由衛福部社會保險司商東福司長帶領醫療人員們了解慢性病全人照護如何落實。此外，邀請台灣腎臟醫學會黃尚志理事長針對如何提升醫療資源使用價值，並說明「基於價值的慢性病照護」。

▲台南市政府衛生局許以霖局長致詞。

我國糖尿病患人數已超過200萬人，且逐年增加，目前約有4成的糖尿病患者在基層醫療院所就醫，顯示基層醫療院所在提供糖尿病照護的重要性，今日會議，台南市長黃偉哲也相當重視，並表示在糖尿病照護上生活習慣及飲食相當重要，亦需要各界醫療人員共同努力；台南市衛生局許以霖局長亦表示落實分級醫療、雙向轉診，提升基層照護人員糖尿病照護專業知識及技巧，共同照護糖尿病患者減少併發症發生相當重要。

▲台灣基層糖尿病協會李洮俊理事長致詞。

在糖尿病的照護及管理上，台南市致力於持續鼓勵院所加入「糖尿病共同照護網」，藉由醫師、護理師、營養師、藥師的團隊照護，協助糖尿病控制血糖並減少併發症發生。並期望讓糖尿病這個疾病不再讓糖尿病患不安與害怕，而是可以透過血糖控制並配合醫療人員的衛教指導及醫囑下，成功控制血糖，一起為糖尿病照護的未來努力。