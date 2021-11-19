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每年可省600億！花蓮慈院研發「智慧藥箱」　估全台有20億市場

▲花蓮慈院「智慧藥箱」研發團隊成員（右起）癌症研究中心主任許仁駿、副院長許文林、護理部主任鍾惠君、傷口照口及失禁護理師許美玉。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院「智慧藥箱」研發團隊成員（右起）癌症研究中心主任許仁駿、副院長許文林、護理部主任鍾惠君、傷口照口及失禁護理師許美玉。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因為一位外地工作的家屬向個案管理師求助「幫忙年邁的雙親正確服藥」，花蓮慈濟醫院副院長許文林帶領癌症研究團隊，與財團法人國家實驗研究院儀科中心合作開發出「模組化遠距健康照護系統－智慧藥箱」，不但可有效提高病人服藥的順從性，還能提升正確用藥，減少藥物浪費，榮獲第十八屆國家新創獎「臨床新創獎」肯定。

花蓮慈院癌症研究中心主任許仁駿指出，用藥複雜常困擾著高齡病人與慢性病患者，包括忘記用藥、錯誤用藥，造成藥物浪費等問題，而且推估台灣每年約有193公噸的藥物被丟棄，若換算成金額多達六百億元。

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▲花蓮慈院「智慧藥箱」研發團隊成員（右起）癌症研究中心主任許仁駿、副院長許文林、護理部主任鍾惠君、傷口照口及失禁護理師許美玉。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

「智慧藥箱」用藥時間一到，病人即可聽到音樂或預錄的家人聲音提醒，只要依提醒抽取藥包食用即可。

因此當個案管理師反映，一位外地工作的家屬帶著年邁的雙親尋求用藥照護協助時，照護團隊感受猶深，特別是花東兩縣高齡長者多，且子女可能多在外地工作，如何有效提升長者照護品質及準確用藥，是刻不容緩的問題。

許仁駿主任表示，目前市面上智慧藥盒或藥箱，多數僅具有提醒功能，長輩使用上需要親友協助，將醫院領回來的藥，依藥袋說明，逐一放到藥盒裏，但早、中、晚餐或餐前餐後如何判斷分配極易混淆。

以用藥者為中心考量的花蓮慈院模組化智慧藥箱，有兩大特點，許仁駿主任指出，第一、智慧藥盒由專責藥師完成複雜藥品分裝工作，既避免分配錯誤、也避免藥物混合交叉感染與受潮的疑慮；其次，以群組方式進行團體管理，成員包括主要照顧者、藥師、個案管理師，時間到了智慧藥箱主動提醒用藥，病人在半小時內如未取藥，將透過APP或LINE通知群組，個管師將主動去電關切，內建行動通訊與Wi-Fi連線功能，且具攝影鏡頭，可記錄病人是否真有吃藥，還是藏到床鋪下。

▲花蓮慈院「智慧藥箱」研發團隊成員（右起）癌症研究中心主任許仁駿、副院長許文林、護理部主任鍾惠君、傷口照口及失禁護理師許美玉。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

「智慧藥箱」兩側為卡榫式藥匣，組合簡單，可安裝2個14天量藥盒，藥量可達4週，符合長期處方簽需求，或依照藥物數量與劑型提供客製化。

許仁駿主任表示，這款智慧藥箱可產生更多服務價值，不僅可以幫助不在長輩身邊陪伴的兒女，了解至親是否按時服藥，或了解看護如何協助長輩用藥；而且整個服務生態系，醫療院所的藥師更可發揮專業功能，特別是在花東2縣13鄉鎮中，過半鄉鎮健保藥局並不普及的情況下，讓連續處方簽用藥透過模組化的智慧藥箱，經由物流宅配將藥送到病人手上，並提供遠距藥師諮詢服務。

許仁駿主任也提到，智慧藥箱以模組化可攜式藥箱與物聯網（IoT）技術為核心，長輩收到物流送來的藥箱後，簡易的卡榫式安裝，插入健保卡並透過視訊確認病人，方可啟動藥箱，目前規劃一組智慧藥箱可安裝2個14天量藥盒，藥量可達4週，符合長期處方簽需求，此外，也能依照藥物數量與劑型提供客製化，一個月後新藥盒自動寄送到府，舊藥盒同時回收，每餐定時給藥，且內建健保卡讀取與視訊模組，未來還可以配合相關軟體進行遠距診療功能。


若以台灣慢性病處方簽5%普及率推估，「模組化遠距健康照護系統－智慧藥箱」約有20億元市場，不過許仁駿主任表示，最重要的是這套智慧藥箱系統可以幫助無數的病人與家屬；全系統已經申請專利；適用對象，安養中心、家有看護的長輩，具定時自動給藥、緊急求救功能，未來也可擴大生態系，與有藥師的（連鎖）藥房等合作。

許仁駿主任指出，在12月2日至5日的台灣醫療科技展中，研發團隊也將在花蓮慈院攤位分享智慧藥箱，也歡迎各界朋友可以到南港展覽館一樓搶先看。

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