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針對台南重大公共工程聯合檢視　守護營造業勞工安全

▲台南市勞工局職安健康處與勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心，22日針對台南市公共工程模板支撐作業啟動聯合檢視。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市勞工局職安健康處與勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心，22日針對台南市公共工程模板支撐作業啟動聯合檢視。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鑑於新北市捷運三鶯線工地發生因進行橋墩灌漿工程時，發生板模爆裂模板倒塌，導致5名工人3死2傷重大工安意外，台南市勞工局職安健康處與勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心，22日針對台南市公共工程模板支撐作業啟動聯合檢視。

檢視行動聯同科技部南部科學園區管理局與各營造廠商，辦理職場安全衛生臨場輔導研討會，針對營造業工地管理與常見缺失討論，並針對模板支撐等容易倒崩塌之工作項目加強研討，透過中央及地方聯手合作，共同提升南營造工地職場安全健康，避免職災發生。

台南市勞工局局長王鑫基表示，根據勞動部統計，2020年全國職災千人率最高行業同為營建工程業，營造工地職災風險高，勞動部定今年為「營造業減災加強年」，透過提高營造作業監督檢查場次，督促營造廠確實負起承攬安全管理責任，加強工地安全自主管理，有效減少職業災害的發生。

▲台南市勞工局職安健康處與勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心，22日針對台南市公共工程模板支撐作業啟動聯合檢視。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王鑫基局長說，鑑於近日新北市捷運三鶯線工地甫發生重大工安意外，為預為防範類此職災發生，22日即時啟動轄內公共工程模板支撐聯合檢視，由職安署南區職業安全衛生中心副主任林剖司與勞工局職安健康處處長李炫昌，率二單位檢查人員，至台南市2處重大公共工程進行現場檢核，同時針對模板支撐，尤其是有崩塌之虞的工項（如地下開挖支撐、模板支撐、鷹架各項施工架等）加強宣導，並請現場監造單位務必進行反復查核動作、檢視所有材料現狀，待確認無虞後，才可讓勞工施作工程。有關檢視之C212標台南車站地下化工程、南部院區研究大樓興建工程等兩項工程，雖未有模板支撐之工項，但仍對現場有關職業安全部分，要求事業單位加強督促並落實。

▲台南市勞工局職安健康處與勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心，22日針對台南市公共工程模板支撐作業啟動聯合檢視。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市職安健康處李炫昌處長提醒，模板支撐為營造業工地常見之工法之一，依據營造安全衛生設施標準第131條中提到，為防止模板倒塌危害勞工，高度在七公尺以上，且面積達330平方公尺以上之模板支撐，其構築及拆除，應事先依模板形狀、預期之荷重及混凝土澆置方法等，應由所僱之專任工程人員或委由相關執業技師，依結構力學原理妥為設計，置備施工圖說及強度計算書，經簽章確認後，據以執行，這樣才能避免類似的職業災害發生。如事業單位對於危害預防有疑問，可向台南市職安健康處洽詢，電話06-2150806。

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