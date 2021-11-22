疫情降溫加上年底出遊潮夯　台南山上花園水道博物館遊覽車等開園

▲台南山上花園水道博物館周一登記入園團體就將近20團，開園前就有遊覽車在排隊等候，人氣旺盛，一掃之前疫情帶來的陰霾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南山上花園水道博物館雖已開館兩年，但因為環境宜人，規劃完善，特殊的古蹟氛圍，還是吸引大批國旅團，館方統計，目前假日平均都有超過3千人次入園，平日也都還有將近2千人次，22日雖是周一，但登記入園團體就將近20團，開園前就有遊覽車在排隊等候，人氣旺盛，一掃之前疫情帶來的陰霾。

文化局指出，總占地36公頃的水道博物館，因為腹地廣大，在夏天造訪，南台灣太陽的熱情，讓人難以招架；而氣候相對涼爽的秋冬季節，是最適合到遊的時節，從11月開始，到園人數就明顯上升。

此外，園區全部規劃為行人徒步區，加上地勢平坦，無障礙設施完善，除了百年古蹟建築以外，還有裝置藝術、沙坑、水池，全方位提供不同族群遊憩需求，加上園區維護得宜，開園迄今雖然已經兩年，但還是能維持一定的入園人次。

館方表示，今年受疫情影響，到9月為止，到訪遊客如雪崩般滑落，所幸疫情逐漸降溫，加上社區旅遊加持，最近已經開始恢復去年水準；但也沒有因為人潮增加而鬆懈防疫，仍持續執行入園量測體溫，實名制等，以及提醒保持社交距離等措施，雖然增加員工工作量，但也希望能讓遊客玩得開心之餘，也可以更安心。