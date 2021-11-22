電動輔助車亮起來！花蓮警邀集車主助貼反光條　保障行車安全

▲鳳林員警邀集車主協助貼上反光膠條及說明反光捲尺使用方式。（圖／鳳林警分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

電動輔助車因為體積小、速度慢且燈光不足，尤其在夜間通行的時候容易被其他用路人忽略發生危險，花蓮鳳林警分局彙整車主名冊，逐一協助貼上反光貼紙發送反光膠帶，保障電動輔助車夜間行車安全。

花蓮鳳警分局主動向縣府社會處處長陳加富請求提供歷年銷售輪椅及電動代步車名冊，處長得知鳳警的用意後熱心協助，本次由瑞穗分駐所所長陳添丁與副所長李建安配合瑞穗社區發展協會總幹事張沛瑩，用名冊逐一聯絡瑞穗區有騎乘電動輔助車之民眾，於瑞穗分駐所前由所長帶領分駐所同仁協助黏貼反光標誌、宣導電動輔助車不管在日間或夜間皆須注意交通安全，同時向民眾發送反光膠帶並示範反光捲尺的使用方式，讓長者也能自行動手黏貼於家中電動輔助車、電動自行車車身側邊及後面，讓電動輔助車能更加明顯，以提高警示效果，並強化輔助車在夜間行駛的明亮度及安全。





鳳林分局長簡龍宏表示，交通安全的宣導仍是警方目前的重點工作之一，提升民眾對交通法制及防禦駕駛的觀念，是目前最基本且最有效大幅降低交通事故發生，為此本分局將持續將交通安全觀念深入地方社區進行宣導。